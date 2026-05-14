Concejo de Bucaramanga aprobó la implementación de la tasa pro-deporte. ¿Qué significa?

El Concejo de Bucaramanga aprobó este miércoles 13 de mayo, la implementación de la tasa pro-deporte, un cobro que deberán asumir los contratistas de obra en la ciudad y que, según explicó el concejal Luis Ávila, no aplicará para los contratos de prestación de servicios.

El concejal aclaró que los contratistas conocidos como CPS no estarán incluidos dentro de esta medida y enfatizó que el aporte será únicamente para quienes ejecuten contratos de obra pública.

“La tasa pro-deporte la van a pagar los contratistas de obra, no los contratistas CPS. Los contratos de prestación de servicio no están inmersos en esta tasa”, señaló el Ávila.

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De acuerdo con lo aprobado, el cobro será del 2% y comenzará a aplicarse una vez la Alcaldía de Bucaramanga adelante el proceso de reglamentación y el alcalde sancione el proyecto. Según Luis Ávila, la implementación podría empezar entre un mes y medio y dos meses.

¿Hacía dónde van esos recursos?

El cabildante explicó que los recursos recaudados estarán destinados al fortalecimiento del deporte en la capital santandereana, especialmente para escenarios deportivos, programas de nutrición, implementación deportiva, adecuaciones y fomento de distintas disciplinas.

“Lo más importante es el fomento del deporte en Bucaramanga”, puntualizó el concejal.