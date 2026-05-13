Clasificación general del Giro de Italia 2026: Eulálio es nuevo líder y Egan Bernal sigue bajando. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

El español Igor Arrieta se quedó con la quinta etapa del Giro de Italia 2026, dándole así al equipo UAE su segundo triunfo consecutivo. Arrieta se impuso en un apasionante cierre de carrera sobre el portugués Alfonso Eulálio, quien no se fue con las manos vacías pues se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general.

REVIVA ACÁ EL TRIUNFO DE IGOR ARRIETA EN LA QUINTA ETAPA DEL GIRO DE ITALIA

A sus 23 años, Arrieta logra su segundo triunfo profesional después de la modesta clásica de Ordizia del año pasado. Ahora lo logró derrotando a Eulálio en unas condiciones meteorológicas espantosas.

Los dos hombres, que se escaparon de la fuga matinal a unos 60 kilómetros de la meta, rodaron juntos en cabeza antes de caerse ambos, por separado, en carreteras empapadas: primero Arrieta, a 13,6 km de la llegada, y luego Eulálio, que se había quedado solo, a 6,5 km de la meta.

Reunidos de nuevo, se lanzaron hacia la línea de meta antes de un nuevo giro de guion cuando Arrieta se equivocó de camino a dos kilómetros de la llegada. Pero pudo remontar para darle al UAE su segunda victoria, después de la lograda la víspera por el ecuatoriano Jhonatan Narváez.

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¿Cómo le fue a los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio?

No fue una buena jornada para los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio, más allá de que lograron mantenerse a rueda de los líderes del pelotón principal. El primero arribó en la casilla 33 y el segundo fue 53, balance que los llevó a descender varios escalones en la clasificación general.

Justamente sobre lo anterior, Egan se mantiene como el mejor pedalista nacional en lo que va de carrera, auqnue está por quedarse fuera del top-10. Pasó de ser cuarto a novena con una diferencia superior a los 6 minutos respecto al líder Eulálio.

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