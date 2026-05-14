Alcaldía de Bucaramanga declara calamidad pública en el Kennedy por riesgo de colapso de viviendas

Gestión del Riesgo y Desastres de Bucaramanga confirmó la declaratoria de calamidad pública en el barrio Kennedy tras las afectaciones estructurales que presentan varias viviendas y el riesgo de colapso en este sector del norte de la ciudad.

El anuncio fue hecho por Didier Rodríguez, director de la oficina municipal de riesgos, quien explicó que la medida busca atender de manera urgente a las familias afectadas y avanzar en acciones para mitigar el riesgo.

Esta noticia se da luego de que habitantes del barrio denunciaran desde hace semanas la aparición de grietas, movimientos en el terreno y desprendimientos que obligaron a varias familias a abandonar sus casas por temor a una tragedia.

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Según informó Rodríguez, las personas afectadas podrán acceder a subsidios temporales de arriendo, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto municipal que regula este tipo de ayudas.

Dentro del plan de acción anunciado por la Oficina de Gestión del Riesgo, se realizarán estudios técnicos para establecer las causas de la emergencia y definir las medidas necesarias para la estabilización del terreno y la mitigación del riesgo en la zona.

¿Qué dice la comunidad?

Habitantes del sector confirmaron que fueron citados el próximo jueves 21 de mayo a las 10:00 a.m. en el Oficina de Gestión del Riesgo, con los documentos de sus viviendas.

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Sin embargo, presentan inquietud porque les manifestaron que no podrán presentar carta venta, solo escrituras. “No todos tenemos escrituras, aquí tenemos carta venta, pero esperamos que nos puedan ayudar”, comentó uno de los afectados.

La administración municipal aseguró que “las acciones están encaminadas a proteger la integridad y la vida de las familias residentes en el barrio Kennedy”, mientras continúan las evaluaciones sobre el estado de las viviendas afectadas.