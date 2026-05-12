Ni hacen ni dejan hacer, vamos a un ritmo y la alcaldía a otro: MinEducación por Universidad en Suba

Luego del nuevo encontronazo entre el Distrito y el Gobierno Nacional por el Hospital San Juan de Dios y La Ciudad Universitaria en Suba, el ministro de Educación, Daniel Rojas, aseguró que ha sido difícil y desgastante la oposición que el alcalde Carlos Fernando Galán le ha hecho a estos proyectos.

En ese sentido, el ministro de Educación, Daniel Rojas, habló en 6AM W sobre estos hechos.

El ministro indicó que el gobierno Nacional y particularmente el ministerio de educación va a un ritmo frente a unas apuestas fundamentales para la ciudadanía bogotana y la alcaldía desafortunadamente va a un ritmo muchísimo más lento: “Incluso hemos sentido bloqueos a este tipo de apuestas y lo último ha sido una exigencia que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación Nacional, de respetar y no señalar, y mucho menos estigmatizar a las y los estudiantes de las universidades públicas”.

Ciudad Universitaria en Suba:

Sobre este punto el ministro dijo que, “lo primero que hay que aclarar es que el Ministerio de Educación Nacional, el Gobierno Nacional no pudo haber incumplido con unos terrenos porque no era nuestra responsabilidad garantizar los terrenos, era la responsabilidad de la alcaldía de Bogotá. Entonces, es un contrasentido decir que incumplimos con los predios la universidad”.

Afirmó que la sede de la Universidad de Suba ha tenido todos los tropiezos por parte de la alcaldía Mayor de Bogotá, una de ellas es por parte de un funcionario de la Agencia Atenea quien ha sembrado desinformación, otro de ellos fue que no se colaboró con los lotes para hacer la universidad y finalmente, la alcaldía puso condiciones innecesarias para poner en riesgo este proyecto.

Agregó que es mentira lo que se está diciendo de que están proyectando una oferta educativa sin tener lista la Universidad: “Me comprometí con la comunidad de Suba de entregar la primera fase de la Universidad antes del 07 de agosto”.

Tarifa diferencial para estudiantes en Transmilenio:

Sobre estos hechos que terminaron en disturbios en la estación de la calle 76 en Transmilenio, el ministro dijo que: “Los estudiantes de la Universidad pública y sobre todo de la Universidad Pedagógica, son muchos de ellos los que no tienen las garantías para ir a estudiar, fueron ellos los que se manifestaron pacíficamente, pero fue disuelta por la Alcaldía de Bogotá, mediante la fuerza”.

El ministro pidió que no se estigmatice a los estudiantes de la Universidad pública por pedir que se les de el apoyo de la tarifa diferencial de Transmilenio.

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