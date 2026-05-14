ATENCIÓN | Fuerte temblor sacudió a Colombia HOY 14 de mayo, magnitud 5.6: epicentro en Chocó

El Servicio Geológico Colombiano, reportó este jueves 14 de mayo, un fuerte temblor en el Pacífico colombiano. De acuerdo con el primer reporte, el epicentro fue en San Juan (Docordó) - Chocó.

De acuerdo con el boletín del SGC, el movimiento se registró a las 7:48 a.m. y tuvo una magnitud de 5.6, con una profundidad de 112 km.

Ciudades que sintieron el temblor

De acuerdo con el reporte de varias ciudades por medio de canales digitales, aseguraron que el temblor también sacudió las zonas cercanas de Cali, Popayán, Manizales, Boyacá y otros municipios.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Aunque los temblores que se registran en el país no suelen tener movimientos intensos que escalen a la categoría de un terremoto, la realidad es que en el país es común que a diario se presenten pequeños movimientos sísmicos, principalmente en las zonas aledañas a las cordilleras.

Una de las principales razones por las que sucede esto se debe a la ubicación de nuestro país, el cual se ubica en una zona popularmente conocida como ‘Cinturón de Fuego del Pacífico’, considerada de alto riesgo sísmico, dicho sector se encuentra al borde de varias placas tectónicas que chocan entre sí.

Según información recopilada a través del SGC, en nuestro país ocurren más de 2.500 sismos en el mes, sin embargo, una gran mayoría de estos son tan pequeños que son imperceptibles. Precisamente, el municipio de Los Santos es el más propenso a ser epicentro de los temblores que se registran en Colombia.

¿Qué precauciones tomar ante un temblor?

Si usted vive en una zona propensa a los movimientos sísmicos, debe tener en cuenta que se deben tomar ciertas precauciones para actuar de la mejor manera en una situación de riesgo, pues no hay una manera exacta para conocer cuándo se pueden presentar estos fenómenos naturales.