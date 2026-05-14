“Algunos gestores le han bajado la velocidad de la entrega de medicinas para boicotear”: Supersalud

Bucaramanga

El superintendente de salud, Daniel Quintero, llegó de sorpresa al dispensario médico de Cafam ubicado en la carrera 35 con 51 en Bucaramanga a verificar la situación de entrega de medicamentos e incluso evidenció que aún estando los productos como pañales y fármacos para la insulina no eran entregados a los pacientes.

“Gente haciendo fila desde las 5 de la mañana, gente corriendo por su vida, mirando quién llega primero a ver a quién le dan la medicina, a quién no. Esa es la carrera de la muerte y es lo que hay que acabar, pacientes que llevaban meses viniendo, que les habían hecho negaciones y negaciones y negaciones y llegamos y se van con las bolsas llenas del los medicamentos que estuvieron esperando durante mucho”, indicó el superintendente Quintero.

Además, anunció el exalcalde de Medellín que se avanzarán en las investigaciones en todo el país y en un trabajo en conjunto con las autoridades para que se abran los procesos penales y fiscales necesarios por las fallas en la entrega de los medicamentos.

“Acá todos a cumplir su misión, a responder y también a que pare el boicot, porque también hay boicot. Entonces, ahora que estamos acercándonos a las elecciones hay algunos gestores que le han bajado la velocidad de la entrega de medicinas para boicotear”, agregó Quintero.

Además, se refirió a las renuncias que le pidió a los interventores de la EPS y aseguró que Jorge Ospina de la Nueva EPS no saldrá del cargo pues apenas llegó pero que sí deberá presentar un informe en donde explique las acciones que se tendrán para mejorar la prestación del servicio.