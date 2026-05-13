¿Por qué Santander es una de las regiones de Colombia con mayor riesgo de obesidad e hipertensión?

Santander es el tercer departamento del país con mayor riesgo de obesidad e hipertensión, según investigaciones desarrolladas con participación de la Universidad de Santander, UDES.

De acuerdo con los estudios “PURE” y “Mayo Mes de la Medición”, cerca del 60% de los adultos en Colombia presenta sobrepeso u obesidad, una condición que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras complicaciones crónicas.

Las cifras revelan además que el 37% de las personas mayores de 35 años padecen hipertensión arterial, mientras que en la población mayor de 65 años el indicador asciende al 7 %.

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Otro dato preocupante es que solo una de cada cuatro personas hipertensas mantiene controlada su presión arterial.

El médico endocrinólogo y rector general de la UDES, Patricio López Jaramillo, explicó que la obesidad dejó de ser vista únicamente como un problema estético y hoy es considerada una enfermedad crónica que afecta órganos como el corazón, el cerebro, los riñones y el hígado.

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El especialista señaló que uno de los factores que influye en el incremento de casos en Santander es la combinación entre hábitos alimentarios tradicionales y el sedentarismo.

Indicó que muchas comidas típicas santandereanas fueron diseñadas para personas con alta actividad física, pero actualmente se consumen en estilos de vida con poco movimiento diario.

Entre las principales recomendaciones de los expertos están aumentar el consumo de frutas y verduras, reducir los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, realizar actividad física regularmente y disminuir el consumo de sal.