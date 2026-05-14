Por extorsiones y amenazas electorales refuerzan seguridad en Santander

Las autoridades en Santander intensificaron las acciones contra las redes de extorsión y activaron un plan especial de seguridad para blindar las elecciones en varias zonas del departamento, tras un consejo de seguridad liderado por el gobernador Juvenal Díaz Mateus.

Uno de los principales focos está en el Bajo Rionegro, donde la Policía y el Ejército adelantan operaciones de inteligencia para identificar y capturar a presuntos responsables de extorsiones que vienen afectando a comerciantes y ciudadanos de la región.

Durante el encuentro, el mandatario departamental insistió en que la ciudadanía denuncie este tipo de delitos y advirtió que las estructuras criminales buscan financiarse mediante amenazas y cobros ilegales.

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En el consejo de seguridad revisaron la situación de orden público en la provincia de García Rovira, luego de los recientes hechos violentos relacionados con la quema de vehículos de transporte público en límites entre Santander y Norte de Santander.

Frente a estos casos, se confirmó que ya hay una operación militar en marcha y una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar a los responsables.

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En materia electoral, el dispositivo de seguridad tendrá especial atención en el Distrito Especial de Barrancabermeja y en municipios como Puerto Parra, Coromoro y Charalá, considerados puntos sensibles durante la jornada democrática. Otros once municipios también estarán bajo seguimiento especial por parte de las autoridades.

Desde la Gobernación de Santander aseguraron que están garantizadas las condiciones de seguridad para el desarrollo de las elecciones y para el traslado del material electoral en todo el departamento.

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Según el balance entregado, hasta el momento no existen denuncias sobre presiones de grupos armados ilegales para influir en el proceso electoral.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier caso de extorsión o presencia de actores armados ilegales a través de las líneas 123, 147 del Gaula Militar y 165 del Gaula de la Policía.