Bucaramanga correrá por los animales sin hogar en la primera maratón: “Paticas a la Calle”
Con el recaudo de la maratón solidaria se busca beneficiar a 300 perros y gatos en abandono.
Bucaramanga
El próximo domingo 31 de agosto Bucaramanga vivirá la primera maratón con causa animal en Santander, ‘Paticas a la Calle’.
La cita será desde las 6:30 a. m. en la Villa Olímpica, con ingreso por la carrera 30, donde corredores, familias y amantes de los animales se unirán para apoyar a fundaciones que rescatan y protegen a perros y gatos en situación de abandono.
La jornada ofrecerá tres distancias:
- 2K familiar y multiespecie, pensada para correr o caminar con mascotas
- 5K recreativa, ideal para grupos de amigos
- 10K competitiva, para corredores experimentados.
Las inscripciones tienen un valor de 90.000, 120.000 y 160.000 pesos, según la categoría de menor recorrido a mayor.
Incluye camiseta oficial, dorsal, medalla, hidratación, pañoleta para las mascotas y bolsa reutilizable.
Los organizadores son la gobernación de Santander, el Instituto de la Juventud el Deporte y la Recreación de Bucaramanga y la Liga Santandereana de Atletismo.
Todo lo recaudado será destinado al rescate, atención veterinaria y esterilización de más de 300 animales bajo el cuidado de fundaciones locales como Paticas al Rescate y Perro Calle.
Además se entregarán premios a los tres primeros lugares en cada categoría.
La iniciativa surge como respuesta al aumento del abandono de mascotas en Bucaramanga y busca no solo recaudar fondos, sino también sensibilizar a la ciudadanía sobre la tenencia responsable y el respeto hacia los animales.
“Cada kilómetro es una oportunidad para transformar vidas”, aseguran los colectivos animalistas que apoyan la causa.
Las inscripciones ya están abiertas a través de la página oficial de las fundaciones y líneas de WhatsApp.
Con esta maratón Bucaramanga corre por primera vez por los que no tienen voz y convierte el deporte en una herramienta para salvar vidas.