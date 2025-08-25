Bucaramanga

Bucaramanga correrá por los animales sin hogar en la primera maratón: “Paticas a la Calle”

Con el recaudo de la maratón solidaria se busca beneficiar a 300 perros y gatos en abandono.

El próximo domingo 31 de agosto Bucaramanga vivirá la primera maratón con causa animal en Santander, ‘Paticas a la Calle’.

La cita será desde las 6:30 a. m. en la Villa Olímpica, con ingreso por la carrera 30, donde corredores, familias y amantes de los animales se unirán para apoyar a fundaciones que rescatan y protegen a perros y gatos en situación de abandono.

La jornada ofrecerá tres distancias:

  • 2K familiar y multiespecie, pensada para correr o caminar con mascotas
  • 5K recreativa, ideal para grupos de amigos
  • 10K competitiva, para corredores experimentados.

Las inscripciones tienen un valor de 90.000, 120.000 y 160.000 pesos, según la categoría de menor recorrido a mayor.

Incluye camiseta oficial, dorsal, medalla, hidratación, pañoleta para las mascotas y bolsa reutilizable.

Los organizadores son la gobernación de Santander, el Instituto de la Juventud el Deporte y la Recreación de Bucaramanga y la Liga Santandereana de Atletismo.

Todo lo recaudado será destinado al rescate, atención veterinaria y esterilización de más de 300 animales bajo el cuidado de fundaciones locales como Paticas al Rescate y Perro Calle.

Además se entregarán premios a los tres primeros lugares en cada categoría.

La iniciativa surge como respuesta al aumento del abandono de mascotas en Bucaramanga y busca no solo recaudar fondos, sino también sensibilizar a la ciudadanía sobre la tenencia responsable y el respeto hacia los animales.

“Cada kilómetro es una oportunidad para transformar vidas”, aseguran los colectivos animalistas que apoyan la causa.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la página oficial de las fundaciones y líneas de WhatsApp.

Con esta maratón Bucaramanga corre por primera vez por los que no tienen voz y convierte el deporte en una herramienta para salvar vidas.

