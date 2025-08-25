Alerta en el Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga: reportan 95% de ocupación

Bucaramanga

El Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga anunció que se encuentra en una ocupación del 95% y han tenido semanas donde se registra el 100%. Hay preocupación porque todas las patologías de salud mental han aumentado, principalmente en hombres, según la doctora Natalia Ojeda, gerente del hospital.

“Las hospitalizaciones y los programas están full, están llenos. Puedo decir que hay días que estamos en el 100% de ocupación, como hay unos días en que se baja de acuerdo a la salida de los pacientes, pero nunca estamos por debajo del 90% de ocupación. Siempre estamos en una ocupación general de más del 80%”, señaló Ojeda.

Trastornos más comunes atendidos en el hospital:

De acuerdo al hospital se han desencadenado desde temprana edad estas patologías, es decir desde los 12 años hasta los 49 años, se han registrado trastornos mentales secundarios por el consumo de sustancias psicoactivas. Luego, de los casos más atendidos son los de esquizofrenia, depresión y ansiedad.

“Ingresan los pacientes, la sintomatología inicial que presentan es una alteración, lo que llamamos nosotros la psicosis, la alteración de todo su sistema nervioso, agresividad, hay violencia, alucinaciones, y pues así llegan derivados a la institución. Lo que más atiende en hombres a nivel general, incluido consulta externa y todo lo del hospital, es el trastorno mental y del comportamiento secundario de consumo de sustancias", puntualizó la gerente de San Camilo.

El 8% de las atenciones que se realizan en el hospital psiquiátrico de Santander, vienen de los departamentos vecinos, Boyacá, Arauca, Norte de Santander. Además, la doctora Natalia Orjuela, menciona que tienen una capacidad instalada de 358 camas.