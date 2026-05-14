MinAmbiente declaró reserva temporal en el páramo Almorzadero y prohibió nuevas actividades mineras

La medida deberá proteger más de 151 mil hectáreas entre Santander y Norte de Santander. Esto hace parte de los acuerdos alcanzados con comunidades campesinas tras el paro de 2024.

El Ministerio de Ambiente declaró oficialmente la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en el páramo Almorzadero.

Esta noticia se conoció un día antes de la visita del presidente Gustavo Petro al municipio de Málaga para la puesta en marcha de la nueva sede de la Universidad Industrial de Santander, una de las poblaciones ubicadas en el área de influencia del páramo Almorzadero.

El mandatario ya se había reunido allí con campesinos de la provincia García Rovira en febrero de 2023 para concertar medidas relacionadas con la delimitación de los páramos Santurbán y Almorzadero, buscando proteger las fuentes hídricas sin afectar el sustento de las comunidades campesinas de la región.

Una decisión con la que el Gobierno Nacional asegura estar cumpliendo uno de los principales compromisos pactados con campesinos de Santander tras las movilizaciones realizadas en octubre de 2024.

La medida tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por dos más. Con esta decisión, durante al menos cuatro años no podrán aprobarse nuevas actividades mineras en la zona ni seguir ampliando la frontera agrícola dentro del ecosistema protegido.

Según el Ministerio de Ambiente, la reserva protegerá más de 151 mil hectáreas de páramo entre Santander y Norte de Santander, una zona clave por el agua que abastece a miles de personas y por las actividades campesinas que se desarrollan allí.

“Hoy cumplimos con un compromiso asumido con el campesinado en 2024. La apuesta es aportar de esta manera a la conservación y la regulación hídrica, la biodiversidad y el abastecimiento de agua de cerca de 180 000 habitantes”, señaló la Ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres.

¿Qué dicen los campesinos?

Sin embaego, campesinos del Almorzadero volvieron a denunciar incumplimientos por parte del Gobierno Nacional frente a los acuerdos pactados tras el paro realizado en octubre de 2024.

Según las comunidades, después de más de un año de reuniones y mesas de trabajo, todavía no se ha cumplido uno de los puntos que consideran más importantes: la creación de una reserva temporal para proteger la zona de páramo del Almorzadero frente a la minería.

Los campesinos aseguran que esta medida también permitiría avanzar en soluciones relacionadas con la frontera agrícola, tema que continúa afectando a varias familias de la región.

“Llevamos más de un año esperando que cumplan al menos uno de los acuerdos, especialmente la reserva temporal que protegería el páramo del Almorzadero de la minería”, señaló Cristian Vargas, campesino e integrante de una asociación de comunidades de la zona.

Según las comunidades, esta medida también permitiría avanzar en soluciones relacionadas con la frontera agrícola.

Las comunidades también cuestionaron la falta de avances por parte del Ministerio de Ambiente y pidieron al Gobierno Nacional avanzar en soluciones concretas para la protección del páramo y la permanencia de los campesinos en el territorio.