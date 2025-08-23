AME6674. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/06/2025.-“Hay plenas garantías para el ejercicio de la democracia”: Registrador Nacional. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Bucaramanga

El registrador nacional Hernán Penagos le respondió al presidente Gustavo Petro asegurándole que hay todas las garantías para el desarrollo de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año pero que también es tarea del Estado brindar seguridad para la realización de estos comicios.

“Es responsabilidad del Estado no solo garantizar no solamente la deliberación política sino el voto libre en cualquier rincón del territorio nacional y en eso tienen todas las entidades que trabajar articuladamente para que ese trabajo se lleve acabo”, dijo el registrador.

También dijo que para esas dos elecciones se publicarán en tiempo real las actas electorales para que la comunidad pueda hacerle seguimiento al proceso.

“Esas actas electorales, que son 760 mil en Congreso y 360 para la elección de presidencia serán digitalizadas y publicadas todas, una a una, cualquier ciudadanos podrá ver cuál fue el resultado de la mesa más alejada del territorio nacional”, puntualizó Penagos.

Se refirió a las elecciones atípicas en Bucaramanga tras la decisión del consejo de estado de anular la elección de Jaime Beltrán.

“La semana entrante radicaremos el presupuesto de estas elecciones al ministerio de hacienda y esperaremos la notificación ejecutoria de la decisión por parte del Consejo de Estado para poder proveer toda la logística electoral”, añadió el registrador.

Así las cosas, Bucaramanga sería de las primeras ciudades en tener biometría facial para unas elecciones