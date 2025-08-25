¿Quién era Nancy Pinilla, la primera mujer Bombero en Bucaramanga?

Bucaramanga

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga confirmó el fallecimiento, este domingo 24 de agosto en la capital de Santander, de quien se convirtió en la primera mujer bombero en Santander, se trata de Nancy Pinilla Ortiz quien ingresó a la institución el 10 de mayo de 1993.

Desde la entidad, así como familiares y allegados han resaltaron que al lograr entrar con valentía a un oficio históricamente de hombres y permanecer durante tres décadas, Nancy demostró que era posible hacer una vida laboral alrededor de este oficio, inspirando a que más mujeres encontraran un camino en esta profesión de servicio.

Una líder comunitaria, comprometida con el servicio

Sus seres más allegados, como su sobrino y abogado de la familia Luis Eduardo Pinilla, destacó que Pinilla no solo dejó huella en la institución, sino también en su entorno familiar y comunitario. Quienes la conocieron la describen como una mujer respetuosa, amorosa y comprometida, que dedicó gran parte de su vida al bienestar de los demás.

“Fue la primera mujer bombero en Santander y una de las pioneras en Colombia que rompió las barreras y abrió camino para muchas mujeres en esta profesión. Fue también madre, esposa y hermana, dedicada siempre a su hogar y al amor por los suyos. Se destacó como líder comunitaria, cercana a la gente, comprometida con servir y tender la mano donde más se necesitaba”

De la misma manera destacó su entrega y ética profesional durante sus 30 años en la labor bomberil.

“Fue una bombera ejemplar que entregó más de tres décadas de su vida, con valentía, disciplina y ese perrenque propio de la mujer santandereana, siempre echada para adelante, que no da un paso atrás. Hoy, al final de su vida, sabemos que descansa en paz. Nancy se ha reencontrado en el cielo con su hermano Eduardo Pinilla y con su amada madre Rosa Ortiz de Pinilla, a quienes también siempre amó y nunca olvidó”, expresó Luis Eduardo.

Agregó, que además de su rol como bombero, participó activamente en la Junta de Acción Comunal de su barrio, donde trabajó incansablemente por las necesidades de la comunidad.

Bomberos de Bucaramanga lamentó su partida y reconocen su legado

Nancy Pinilla, ingresó a la entidad el 10 de mayo de 1993, marcando un camino de compromiso, disciplina y entrega que hoy es recordado por sus compañeros. Su labor, caracterizada por el espíritu de servicio, deja un legado imborrable en la historia del cuerpo de bomberos de la ciudad.

“Su compromiso, valentía y entrega serán siempre recordados por quienes tuvimos el honor de compartir con ella esta labor”, expresó la institución en un mensaje de condolencia, en el que además elevaron oraciones por su eterno descanso y enviaron un mensaje de fortaleza a su familia y seres queridos.

La partida de Nancy Pinilla enluta a la institución, a su familia y a la comunidad bumanguesa, que hoy despide con gratitud a una mujer que entregó su vida al servicio, la protección y el bienestar de los demás desde su rolo como bombero, la primera mujer bombero de la capital santandereana.