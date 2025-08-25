Convocan caravana en 6 barrios de Bucaramanga por ola de inseguridad

Bucaramanga

Ante la ola de robos y hechos violentos que han afectado a la comuna de Cabecera, en Bucaramanga, los habitantes de seis barrios convocaron para este miércoles 27 de agosto la ‘Caravana por la vida’; un recorrido pacífico en vehículos para exigir seguridad.

La iniciativa surge tras el reciente caso de un joven baleado en Pan de Azúcar por oponerse a un atraco, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos en la Clínica Bucaramanga.

“Se nos presentó un caso aislado en en la parte de Pan de Azúcar Alto en donde un muchacho fue baleado porque se le acercó a unos tipos, para decirles que no consumieran drogas”, confirmó Vladimir Salazar Santos, líder comunal del sector.

La movilización, que contará con acompañamiento de la policía, iniciará a las 7:30 p. m. en la cancha del barrio La Floresta y pasará por Terrazas, Pan de Azúcar Alto y Bajo, Cedros y El Jardín.

Según Salazar Santos el objetivo es enviar un mensaje claro.

“Decirles a los delincuentes que ya no más. La comunidad está cansada y dispuesta a proteger sus barrios, familias e hijos”.

Los organizadores insisten en que, aunque las autoridades han reforzado la presencia policial tras un Consejo de Seguridad, la respuesta es insuficiente.

Por eso buscan que la comunidad se organice, se alerte y actúe unida frente a cualquier situación sospechosa que ponga en riesgo la tranquilidad de la zona.