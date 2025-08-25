MinAmbiente presentó apelación ante el fallo que reconoció a Santurbán como sujeto de derechos

Bucaramanga

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reafirmó su compromiso con la defensa del páramo de Santurbán, tras el reciente fallo que lo reconoció como sujeto de derechos. La entidad presentó una apelación ante el Tribunal Administrativo de Santander con el propósito de precisar aspectos técnicos de la sentencia y asegurar que las órdenes judiciales sean claras, viables y sostenibles.

Según el Ministerio, la apelación no busca controvertir el fallo, sino reforzarlo. Desde el Ministerio de Ambiente confirman que celebran esta decisión que honra la defensa del agua, de la vida y la dignidad de los ecosistemas.

“No nos oponemos al fallo, por el contrario, lo que buscamos es asegurar que sus órdenes se puedan cumplir de manera clara, viable y efectiva. Estamos convencidos que hay que lograr una mayor claridad jurídica y que esto es necesario para que el fallo pueda ser materializado. De esta manera buscamos que las decisiones judiciales estén articuladas con instrumentos de planeación territorial y metodologías ambientales vigentes” afirmó Irene Vélez Torres, Ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La apelación incluye argumentos técnicos sustentados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la normativa vigente, entre los que destacan: reconocimiento de Santurbán como sujeto de derechos, precisión sobre el alcance de la representación legal, prohibiciones en páramos conforme a la ley, licenciamiento ambiental, plazos realistas y participación, minería ilegal, régimen de competencias, respeto por la autonomía de las corporaciones autónomas regionales.

El gobierno destacó que este recurso tiene un carácter constructivo, con el que buscan garantizar la seguridad jurídica y fortalecer la capacidad institucional para la protección efectiva del ecosistema, considerado vital para la seguridad hídrica de millones de colombianos.

“Hoy la apelación es la herramienta complementaria que nos permite avanzar con responsabilidad, con rigor en cumplimiento del cuidado del páramo. Seguiremos trabajando con ustedes, con las organizaciones sociales, con las comunidades habitantes del páramo, también con las autoridades locales y con las entidades ambientales”, señaló Irene Vélez Torres, Ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible.