Más osos andinos vuelven a aparecer en los bosques del Valle: conservación ya muestra resultados

Las cámaras instaladas en zonas montañosas del Valle del Cauca volvieron a captar imágenes del oso andino en libertad. Con precisión, la cámara identificó a un joven macho transitando por los bosques de alta montaña en el corredor biológico Chilí-Barragán, en la cuenca del río Bugalagrande.

El avistamiento se convirtió en una nueva señal de recuperación para esta especie emblemática de los Andes, cuya presencia ha venido aumentando en los últimos años gracias a procesos de conservación ambiental y restauración ecológica desarrollados en diferentes regiones del país.

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De acuerdo con cifras reveladas durante un encuentro ambiental realizado en Bogotá, la ocupación del oso andino paso del 52% al 76% en zonas priorizadas de la cordillera Occidental, mientras que en la cordillera Central ya alcanza el 61%. Para las autoridades ambientales, este comportamiento refleja una mejora en la salud de los ecosistemas estratégicos donde habita la especie.

Oso andino / Foto: CVC Ampliar Oso andino / Foto: CVC Cerrar

“El oso andino es un indicador natural del estado de conservación de nuestros bosques y páramos. Su presencia significa que los ecosistemas siguen vivos y conectados”, aseguró Marco Antonio Suárez Gutiérrez, , director general de la CVC.

El proceso hace parte de la estrategia “Conservamos la Vida”, una alianza entre entidades ambientales y organizaciones privadas que desde hace una década trabaja en restauración de corredores biológicos, monitoreo de fauna y acuerdos de conservación con comunidades rurales.

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En el caso del Valle del Cauca, las acciones incluyen siembra de árboles, recuperación de áreas deterioradas y monitoreo permanente con cámaras trampa ubicadas en diferentes zonas protegidas del departamento.

Actualmente, el Valle dispone de más de 240 cámaras de monitoreo de biodiversidad. Esto permite no solo osos andinos, sino también otras especies clave para el equilibrio ambiental.

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Además del componente ambiental, el proyecto ha impulsado iniciativas productivas sostenibles en comunidades campesinas. Una de ellas es la marca Café Oso Andino, producida por familias cafeteras de El Águila, en el norte del departamento, bajo modelos amigables con la conservación del hábitat del oso.

Según las organizaciones participantes, otro de los resultados más importantes ha sido la disminución de conflictos entre comunidades rurales y fauna silvestre, pues en las zonas donde se desarrolla el proyecto no se han reportado ataques a animales domésticos. Este emblemático oso andino, también conocido como oso de anteojos, es la única especie de oso de Sudamérica, desempeña un rol primordial en la dispersión de semillas y la salvaguarda de los bosques andinos, fundamentales para el suministro de agua de millones de personas.