Amalfi, Antioquia, canceló sus fiestas tradicionales tras el ataque en el que murieron 13 policías

La Alcaldía de Amalfi, en el Nordeste antioqueño, anunció la cancelación de las “Fiestas Municipales de la Paz y del Progreso”, previstas del 10 al 13 de octubre, así como del evento “Encuentro entre Amigos y Caballos”, programado para el 9 y 10 de septiembre.

La decisión se toma tras el ataque del pasado 21 de agosto en la vereda Los Toros, donde 13 policías fueron asesinados y cuatro resultaron heridos, luego de que un helicóptero de la institución fuera atacado, en un hecho, que fue atribuido a las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la administración local, la medida responde a un concepto negativo emitido por la Fuerza Pública, que advierte posibles acciones criminales de grupos armados en la zona.

Las autoridades señalaron que existe riesgo no solo para la fuerza pública, sino también para la población civil, por lo que priorizar la seguridad resultó determinante.

El alcalde, Wilmar Vélez, reiteró que “la cancelación de las fiestas no es una decisión arbitraria, sino una medida temporal y responsable orientada a proteger la vida y la tranquilidad de los habitantes”.

Marcha para que cese la violencia

Los habitantes de Amalfi salieron a marchar para rechazar la violencia luego del atentado. Durante la movilización, la comunidad pidió garantías de seguridad.

La marcha inició en la sede de la Alcaldía y recorrió las principales calles del municipio. En medio de la jornada se realizó un minuto de silencio en homenaje a los uniformados asesinados y se exigió mayor presencia de la fuerza pública tanto en la zona urbana como en la rural.