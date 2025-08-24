70 familias afectadas por la creciente de un río en Puerto Nare, Antioquia, recibieron ayudas

Las familias perdieron sus enseres tras la creciente del río Nare que afectó 50 viviendas. Foto: Cortesía.

Tras la creciente súbita del río Nare en Puerto Nare, en el Magdalena Medio antioqueño, que mantiene al municipio en alerta roja, al menos 70 familias que resultaron afectadas ya comenzaron a recibir asistencia humanitaria.

De acuerdo con la Alcaldía y el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, a las familias damnificadas se les han entregado kits de mercado y de aseo, además de la realización de ollas comunitarias y la atención en salud con el acompañamiento del Hospital Octavio Olivares.

Próximamente se distribuirán las ayudas del Departamento de Gestión del Riesgo de Antioquia, Dagran, para reforzar el apoyo a las familias afectadas.

Monitoreo al río Nare

El censo de damnificados continúa, pues la comunidad sigue reportando emergencias en distintos sectores del municipio. Las autoridades señalaron que, de manera prioritaria, se requieren sábanas, cobijas, colchonetas, elementos de cocina y aseo, linternas y alimento para mascotas.

Mientras avanza la atención humanitaria, el monitoreo del río Nare se mantiene las 24 horas para evaluar posibles riesgos adicionales y garantizar la seguridad de la población.

Según el Dagran, en lo corrido de 2025 se han registrado 569 emergencias asociadas a las temporadas de lluvias y sequía, con un balance de 15.000 familias afectadas en diferentes subregiones del departamento.