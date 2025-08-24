Alcalde de Cali confirma plan para atentar contra su vida por parte de disidencias de las Farc

Cali, Valle del Cauca

El alcalde de Cali, Alejandro Eder confirmó en Caracol Radio que existe un plan para atentar contra su vida, el cual sería orquestado por la columna móvil Jaime Martínez, grupo disidente de las Farc que también estaría detrás del reciente atentado terrorista en la capital vallecaucana.

“Esta amenaza la conocemos desde hace varias semanas. Los mismos terroristas que quieren asesinar al alcalde buscan seguir asesinando caleños — Alcalde de Cali, Alejandro Eder

Eder advirtió que la situación de seguridad en Cali es crítica y reiteró el llamado al Gobierno Nacional para reforzar el pie de fuerza de Policía y Ejército, especialmente en las zonas rurales y el sur de Cali.

Aquí nosotros seguimos parados firmes buscando los mecanismos de seguridad que requiere la ciudad y seguiré insistiendo ante el gobierno nacional para que nos envíen a la mayor brevedad los soldados y los policías demás que estamos pidiendo. — Alcalde de Cali, Alejandro Eder

El alcalde también señaló que la amenaza se suma al deterioro general de la seguridad en el país, recordando ataques simultáneos en departamentos como Antioquia, Caquetá, Arauca, Chocó y el suroccidente colombiano.

Además, confirmó avances en las investigaciones, entre ellos la captura de alias “El Mocho” y otro presunto integrante de la disidencias Farc que instaló explosivos en junio pasado en Cali.

Por último, hizo un llamado a la unidad a los caleños frente a la amenaza terrorista:

Hoy más que nunca tenemos que estar unidos. No permitamos que nadie venga a dividirnos ni a incendiar la ciudad. Aquí seguimos poniendo el pecho por Cali — Alcalde de Cali, Alejandro Eder

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro se expresó a esta situación a través de sus redes sociales