Envían a prisión a guarda del Inpec acusado de abusar de una reclusa en la cárcel El Pedregal

Los capturados enfrentan cargos por acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión, aunque no los aceptaron. Foto: Fiscalía.

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Diego Stiven Castaño Sánchez, dragoneante del Inpec señalado de abusar sexualmente de una interna de la cárcel El Pedregal de Medellín.

Según la investigación, el funcionario habría ingresado en la madrugada del 29 de agosto de 2024 a la celda de la mujer, a quien intimidó y agredió antes de someterla sexualmente.

La víctima denunció que el hecho se repitió días después, el 5 de septiembre, en medio de nuevas agresiones y amenazas. Las pruebas de ADN confirmaron que Castaño Sánchez dejó en embarazo a la reclusa como consecuencia del abuso sexual. La mujer también aseguró que recibió intimidaciones para guardar silencio.

Investigación y capturas

Castaño Sánchez fue capturado en Puerto Triunfo, Antioquia, mientras que otro dragoneante, Christian Camilo Alvarado Torres, también señalado por la víctima, fue detenido en La Dorada, Caldas.

Ambos enfrentan cargos por acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión, aunque no los aceptaron. Alvarado Torres seguirá vinculado a la investigación, mientras su compañero deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.