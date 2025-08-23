Organismos humanitarios continúan mediando para lograr la liberación del líder retenido en Remedios

Remedios- Antioquia

Pasados 12 días de la retención bajo amenaza del líder social Jarrison Osorio en la vereda Plaza Nueva de Remedios, Nordeste de Antioquia, poco se ha sabido de su situación. Lo que sí aseguran las fuentes de la zona es que, por fortuna, continúa con vida y es constantemente movido de lugar.

Recordemos que este muchacho es un líder comunitario de la vereda en formación conocida como El Paraíso, del municipio de Cantagallo, Sur de Bolívar, que comparte el límite con Remedios. Desde el momento de reportado el hecho, las autoridades civiles como la gobernación no se habían referido al caso, indicando que desconocían la situación. Así se lo había manifestado la oficina de prensa de la gobernación a este medio de comunicación.

Pero recientemente el secretario de Seguridad del departamento, el general (r) Luis Eduardo Martínez, informó que las organizaciones, especialmente internacionales, continúan en la mediación para lograr su pronta liberación .

“Lo primero que hacemos es articular es convocar las tropas, porque la gobernación no tiene tropas. Nosotros lo que hacemos es articular las fuerzas en territorios para que atiendan las necesidades que en materia de seguridad aboca y tiene la ciudadanía. Nos dijeron que estaban pendientes y estaban ellos atentos a la situación porque ya había grupos como el CICR que estaban mediando para que esta persona quedara en libertad, que ellos no podían, pues, intervenir de manera directa porque ya había una intervención humanitaria y que ahí ellos se quedaban a estambay”.

Cabe recordar que en un trabajo previo las comunidades, mediante diferentes líderes, han tratado de convencer al grupo ilegal que lo deje en libertad, pero no ha sido posible, por lo que de nuevo solicitan que se le respete la vida y sea regresado a su familia sano y salvo.