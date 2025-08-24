Gobernador de Antioquia cuestiona reapertura de diálogos con alias ‘Calarcá’ tras atentado en Amalfi

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, arremetió contra el Gobierno Nacional por la decisión de reabrir conversaciones con alias ‘Calarcá’, señalado como responsable del ataque en la vereda Los Toros, en Amalfi, en el Nordeste del departamento, donde fueron asesinados 13 policías y cuatro más resultaron heridos.

El mandatario departamental expreso: “¿cómo es posible que un día después de haber asesinado 13 policías, el gobierno reabra conversaciones con alias ‘Calarcá’? ¿Por qué el Gobierno persiste en querer arrodillar al Estado colombiano ante criminales que solo se enriquecen del narcotráfico y la minería ilegal?”.

Las declaraciones del gobernador Rendón se dieron al término de un consejo de seguridad extraordinario en Rionegro, donde insistió en que el gobierno del presidente Gustavo Petro “no se ha encargado de la seguridad como debe ser”.

Según denunció, las operaciones en Amalfi se vieron limitadas porque la Fuerza Pública solo disponía de un helicóptero desde Caucasia, lo que retrasó la llegada a la zona del ataque.

Finalmente, el gobernador Rendón también criticó la postura del presidente Petro frente a la erradicación de cultivos ilícitos, al señalar que resulta inaceptable responsabilizar a campesinos por el atentado en Amalfi.