20 familias se desplazaron de la vereda Los Toros de Amalfi tras ataque a helicóptero de la Policía

Vereda Los Toros de Amalfi, Antioquia, donde ocurrió el ataque al helicóptero de la Policía y donde se desplazaron las familias. Foto: Cortesía.

Por temor a quedar en medio del fuego cruzado, tras el ataque terrorista contra un helicóptero antinarcóticos que dejó trece policías asesinados y cuatro heridos en la vereda Los Toros de Amalfi, en el Nordeste de Antioquia, al menos 20 familias —unas 45 personas— se desplazaron hacia la zona urbana del municipio.

La Defensoría del Pueblo advirtió que la comunidad también teme por la presencia de minas antipersona y artefactos explosivos instalados en el territorio. Esta situación se ha agravado desde el pasado mes de junio, cuando se registró el desplazamiento de 81 personas —31 familias— y el confinamiento de 50 habitantes —12 familias— en la misma vereda.

Ante la nueva situación de orden público, las 20 familias decidieron abandonar sus hogares y buscar refugio en el casco urbano, donde le reclaman a las autoridades garantías de seguridad para permanecer en el territorio.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el desplazamiento y reiteró que la fuerza pública debe enfrentar a los grupos armados ilegales que tienen presencia en la zona: disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

Piden garantías de seguridad

La Alcaldía de Amalfi rechazó el atentado contra el helicóptero de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, durante operaciones de erradicación manual de cultivos ilícitos adelantadas por la Policía Nacional, que generó temor entre los habitantes del municipio.

En un comunicado, el alcalde de Amalfi, Wilmar Vélez, expresó que, “el municipio rechaza de manera categórica estos hechos violentos que atentan contra la seguridad y tranquilidad de la región. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando de la mano con las instituciones del Estado para salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de todos los amalfitanos”.

Finalmente, el mandatario local aseguró que junto a la Secretaría de Gobierno y la Fuerza Pública permanecerán al frente de la situación de orden público mientras avanzan las investigaciones y las acciones de control en la vereda Los Toros.