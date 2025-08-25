Mindefensa desmiente a la Gobernación de Antioquia: sí respondió alerta por crisis en Amalfi

Antioquia

El Ministerio de Defensa Nacional aseguró que sí dio respuesta formal a la solicitud de la Gobernación de Antioquia sobre la grave situación de orden público en Amalfi, luego de que esa entidad departamental afirmara que la petición enviada el 4 de junio había sido “dejada en visto”. La aclaración se da en medio del ataque contra un helicóptero de la Policía en ese municipio, que dejó 13 uniformados muertos, perpetrado, al parecer, por las disidencias del frente 36 de las Farc.

La Gobernación de Antioquia había señalado públicamente que el Ministerio no contestó el derecho de petición en el que se pedía un refuerzo inmediato de tropas. “La Gobernación levantó alertas formales y no hubo respuesta del nivel nacional”, aseguró en su momento el secretario de Seguridad del departamento, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán.

Sin embargo, Caracol Radio conoció la copia del oficio RS20250716141962, con fecha del 16 de julio de 2025, firmado por el asesor Darwin Faruth Hoyos Palacio. El documento, dirigido al propio secretario de Seguridad del departamento, se dio respuesta a la solicitud indicando las múltiples acciones que se habían realizado al momento desde las Fuerzas Militares.

“En atención a su comunicación (…) mediante la cual se solicita el despliegue urgente y reforzado de tropas del Ejército Nacional en el municipio de Amalfi (Antioquia), me permito informar (…) que la Décima Cuarta Brigada, a través del Batallón de Infantería N.º 42 ‘Batalla de Bomboná’, desarrolla de manera permanente operaciones militares orientadas a garantizar el control territorial y proteger a la población civil”, dice la respuesta del ministerio.

La misiva detalla que se habían desplegado más de 200 efectivos en zonas rurales de Amalfi y Anorí, que se neutralizaron campamentos del Clan del Golfo, que se destruyeron artefactos explosivos y que se realizaron sobrevuelos de reconocimiento con apoyo de la Fuerza Aérea.

“El Batallón de Infantería N.º 42 desplegó una operación ofensiva con 100 efectivos sobre la parte oriental del cañón del río Porce, cubriendo las veredas Los Toros y El Canal del municipio de Amalfi, y 120 efectivos en la parte noroccidental, cubriendo las veredas Liberia y Los Trozos del municipio de Anorí, con el objetivo de brindar seguridad y tranquilidad a la población civil y garantizar la libre movilidad y el servicio de transporte público”, dice la carta.

Además, resaltaron que todos los operativos y resultados fueron compartidos en espacios donde participaron alcaldes, personeros, representantes de la Policía Nacional y líderes sociales.

Con este documento, el Ministerio de Defensa contradice la versión de la Gobernación, que hasta ahora insistía en que sus advertencias no fueron escuchadas. En el cierre de la comunicación, el despacho ministerial dijo: “Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de la población antioqueña, y quedamos atentos a cualquier información adicional que considere pertinente”.

El cruce de versiones ocurre tras la tragedia del helicóptero derribado en Amalfi, hecho que ha desatado críticas al Gobierno nacional por no haber evitado la emboscada. Mientras la Gobernación sostiene que el clamor regional fue ignorado, el Ministerio insiste en que sí hubo respuesta formal y que las Fuerzas Militares estaban ejecutando operaciones en el territorio y que era de conocimiento de las autoridades locales.