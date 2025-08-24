En Amalfi marcharon para pedir que cese la violencia tras el ataque a un helicóptero de la Policía

La comunidad marchó con camisetas y banderas blancas para pedir que cese la violencia en Amalfi. Foto: Cortesía.

Los habitantes de Amalfi, en el Nordeste antioqueño, salieron a marchar para rechazar la violencia luego del atentado contra un helicóptero antinarcóticos que dejó trece policías asesinados y cuatro heridos en la vereda Los Toros. Durante la movilización, la comunidad pidió al Gobierno Nacional garantías de seguridad.

La marcha inició en la sede de la Alcaldía y recorrió las principales calles del municipio. En medio de la jornada se realizó un minuto de silencio en homenaje a los uniformados asesinados y se exigió mayor presencia de la fuerza pública tanto en la zona urbana como en la rural.

El alcalde de Amalfi, Wilmar Vélez, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y agradeció la labor de la Policía para contrarrestar la violencia en el territorio. Señaló, además, que los campesinos —incluidos niños y adultos— que están en la vereda Los Toros viven en zozobra por las confrontaciones entre los grupos armados.

Otras voces de rechazo

Tras el atentado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que ya no le piden al presidente Gustavo Petro que tome cartas en el asunto, sino que esperan que este gobierno termine pronto para, según dijo, devolver la seguridad a los colombianos y la dignidad a soldados y policías.

Finalmente, hay ofrecimiento por parte del Gobierno nacional de hasta $2.000 millones por información que permita la captura de Óscar Javier Cuadro Zea, alias ‘Chejo’, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc que estaría tras el atentado.