Alias ‘Iván Mordisco’, EMC y más posibles responsables de ataques en Cali y Amalfi: Análisis

Colombia enfrenta una escalada de violencia inquietante tras los ataques ocurridos el jueves 21 de agosto: un helicóptero de la Policía derribado en Amalfi (Antioquia) y un carro bomba estallado cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali.

Este viernes 22 de agosto, el país se vio nuevamente sacudido por múltiples hechos violentos en distintas regiones como el hostigamiento a base militar en El Tarra (Catatumbo, Norte de Santander) y la explosión de un artefacto en el centro de Florencia (Caquetá), profundizando el clima de zozobra.

Los dos atentados de este jueves dirigidos a la fuerza pública marcaron un punto de inflexión en la seguridad nacional. El helicóptero derribado en Antioquia dejó 13 policías muertos y otros cuatro heridos. Simultáneamente, el ataque en Cali deja hasta el momento al menos seis personas civiles muertas y 76 personas heridas".

Estos episodios fueron calificados por las autoridades como atentados terroristas perpetrados, según investigaciones preliminares, por disidencias de las extintas FARC. La Fiscalía General de la Nación atribuyó el ataque a la base área en Cali a la estructura ‘Jaime Martínez’ de alias ‘Iván Mordisco’. También señaló al frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), facción de alias ‘Calarcá’, como presuntos responsables de la ofensiva al helicóptero antinarcóticos en Antioquia.

El presidente Gustavo Petro condenó los atentados que según dijo, fueron ejecutados por estructuras armadas “que han subordinado sus acciones a la denominada Junta del Narcotráfico, heredera del bloque capital de los paramilitares”.

En ese sentido, el mandatario pidió a la comunidad internacional declarar como organizaciones terroristas a la “Junta del Narcotráfico y a sus brazos armados en Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe”, entre las que se encuentran las disidencias de ‘Iván Mordisco’, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo.

Después de liderar un Consejo de Seguridad en Cali, Petro confirmó que el ataque en Cali fue una reacción violenta a la incautación de 250 mil cartuchos, armas y hallazgo de cinco casas llenas de explosivos, en la zona de mayor concentración de coca del Cauca.

“Fue después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay (...) El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico.

Frente a estos hechos, el jefe de Estado solicitó articular un plan de copamiento que refuerce la seguridad, sin debilitar el control en el Micay. Así como ampliar la presencia militar y policial en la parte alta de la frontera occidental, hacia el valle geográfico del río Cauca. También descartó la posibilidad de declarar conmoción interior en Cali.

Posibles responsables de ataques en Cali y Amalfi

Helicóptero derribado en Antioquia

Según fuentes de inteligencia, Gilberto de Jesús Hoyos Zapata, alias ‘Leito’ o ‘Electrónico’, quinto líder de la estructura, sería el responsable de ordenar el atentado en Antioquia.

Hoyos es señalado por las autoridades de haber establecido una red criminal en Amalfi, Anorí, Ituango y zonas rurales de Tarazá (Antoquia). Aunque fue capturado en 2024 en una caravana con disidentes y liberado días después en el marco de los diálogos de paz, se le atribuyen diversos ataques a la fuerza pública.

Se presume que Óscar Javier Cuadros Zea, alias “Chejo” o “Alejandro”, cabecilla principal de la Estructura 36 de las disidencias, es el autor intelectual del atentado contra la aeronave de Antinarcóticos de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia.

Atentado a base área militar en Cali

Walter Esteban Yonda Ipía, oriundo de Corinto Cauca de 23 años de edad y Carlos Steven Obando Aguirre, oriundo de Cali con 26 años de edad, serían los dos hombres capturados por el ataque terrorista en Cali, según pudo conocer Caracol Radio.

De acuerdo con las autoridades, en la tarde hoy se llevarán a cabo las audiencias preliminares para legalizar la captura de los dos sujetos y avanzar con la imputación de cargos por los delitos de terrorismo, homicidio y porte ilegal de armas, municiones se uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos.

La Fiscalía General de la Nación aseguró que cuenta con elementos materiales probatorios que involucran a la estructura ‘Jaime Martínez’ con lo ocurrido en la capital del Valle del Cauca.

En un reciente informe de la Defensoría del Pueblo se evidencia la expansión de estos grupos armados en el país, algunos de ellos en diálogos de paz con el Gobierno Nacional. En el caso de las disidencias FARC aumentaron de 124 municipios en 2019 a 376 en este 2025. Aquí se agrupan las de ‘Iván Mordisco’, alias ‘Calarcá’, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y la Segunda Marquetalia; y otros grupos no identificados.

El Clan del Golfo pasó de 213 municipios en 2019 a 351 este año, posicionándose como uno de los grupos con mayor presencia a nivel nacional.

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, la escalada de violencia comenzó con la suspensión de la mesa negociación con el EMC:

“Ellos se convierten en un grupo a la ofensiva, la Jaime Martínez ha demostrado sus alcances, en esta escalada es evidente que se presentarían atentados terroristas y es evidente que faltan capacidades en inteligencia, pero también para militarizar y prevenir este tipo de hechos (...)

“La Jaime Martínez ha mostrado este sello de que no tiene interés por las bajas civiles y respeto por el Derecho Humanitario”. Reiteró que, al país le hace falta inteligencia para militarizar y prevenir este tipo de hechos. “Necesitamos mejorar la regulación de los drones, no pueden ser juguetes. Incrementar el nivel de regulación y codificación, el Congreso debe legislar prontamente”, añadió.

Para Jorge Mantilla, experto en criminología y en dinámicas del conflicto, estos hechos evidencian la necesidad de salvaguardar a la comunidad, a los ciudadanos y al Estado, señalando que, en su opinión, este objetivo aún no se ha logrado.

Destacó que la criminalidad en el suroocdidente está influenciada por la presencia de disidencias FARC, las cuales operan de manera fragmentada y están vinculadas a actividades ilícitas como la coca, la extracción de oro, y la extorsión, además de ejercer un control territorial significativo. Subrayó la importancia fundamental del uso de la fuerza, advirtiendo que, si el país no logra proteger a su población y mantener el control del territorio, el resultado no será favorable.

En su intervención, el presidente Petro resaltó que iniciará acciones jurídicas para que los dirigentes de estas bandas, así como de la Junta del Narcotráfico sean procesados por delitos contra la humanidad y solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI) adelantar investigaciones en este sentido.