Procuraduría pone la lupa sobre autopista del Café tras polémica por cobro de peajes y proyecto vial

La Procuraduría inició una vigilancia preventiva y solicitó información al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre la concesión de la Autopista del Café, tras conocerse la intención del Gobierno de reversar el proceso.

“Se verifique que las decisiones relacionadas con la terminación anticipada del contrato de concesión vial y desmonte de peajes se encuentren debidamente soportadas, ajustadas al marco constitucional, legal y contractual, y que contemplen medidas suficientes para garantizar la continuidad, operación y mantenimiento de la infraestructura vial. En este sentido, se adopten con prontitud las acciones eficientes y oportunas y las medidas necesarias para evitar la materialización de los siguientes riesgos identificados”.

Además, la Procuraduría pidió información sobre el estado actual del contrato y las obligaciones pendientes del concesionario. También solicitó claridad sobre si existe una decisión para modificar o terminar anticipadamente la concesión y, de ser así, las razones jurídicas, técnicas y financieras que la sustentan.

El Ministerio Público requirió detalles sobre quién asumiría la operación y mantenimiento de la vía tras la concesión, los impactos fiscales y económicos que tendría una eventual terminación anticipada, así como el modelo con el que se garantizaría el mantenimiento de las carreteras y la financiación de nuevas obras.

Igualmente, pidió conocer las medidas para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad vial durante una eventual transición, si existen litigios o reclamaciones relacionados con la concesión y cuáles han sido las mesas técnicas y reuniones adelantadas con autoridades locales y sectores involucrados.