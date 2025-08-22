Consejería de Paz rechaza atentados en Cali y Amalfi e insiste en dialogar con grupos armados

Bogotá

La Consejería Comisionada de Paz, que es dirigida por Otty Patiño, rechazó los atentados de las últimas horas contra las Fuerzas Militares y de Policía en Amalfi, Antioquia y Cali, Valle del Cauca.

“Estas acciones cobardes no solo atentan contra la vida de civiles y de quienes cada día trabajan en nombre de nuestro país sino también en contra de la paz que aspiramos construir. Atacan no solo vidas inocentes, sino también la esperanza de avanzar hacia la reconciliación y la superación de la violencia armada”.

De manera enfática, la Consejería Comisionada de Paz le recuerda a los grupos armados ilegales que la violencia no es la salida.

“Por el contrario, sigue siendo un enorme obstáculo para la construcción de una paz verdadera que transforme la realidad de los territorios vulnerables y lleve dignidad a quienes han tenido que resistir a las violencias y el abandono”.

Además de condenar estos hechos de violencia y actos terroristas, también reafirman su compromiso con la paz y la protección de la vida. Asegura la oficina del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, que seguirá trabajando para que en Colombia no prime el miedo y se puedan encontrar caminos para salir de la violencia histórica que afecta de manera cruel a las comunidades.