Qué significa acuartelamiento de primer grado del ejército en todo el país: Implicaciones y alerta

Las Fuerzas Militares puntualizaron que la ofensiva contra las estructuras ilegales continuará en estas zonas de manera permanente. Crédito: Ejército Nacional.

Tras la jornada de violencia que se vivió en diferentes zonas de Colombia el jueves, 21 de agosto, se dio la orden de acuartelamiento de primer grado en todas las unidades militares del país.

El carro bomba en Cali y el ataque con dron a un helicóptero han dejado más de trece muertos y veinte heridos en el país.

¿Qué es acuartelamiento en primer grado?

La medida tomada por el general Hugo López, Jefe de Estado Mayor de Operaciones de las Fuerzas Militares, y comandante encargado ante la ausencia del almirante Francisco Cubides, ordena el acuartelamiento de primer grado en todas las unidades militares del país.

Esto implica que todos los pelotones, compañías, brigadas, divisiones y sus equivalentes, deben permanecer en atentos. Los uniformados tienen que permanecer dentro de sus instalaciones y se incrementa la disponibilidad de armas, equipos y vehículos.

El de primer grado es el más alto grado de acuartelamiento y significa que:

Todos los militares deben permanecer en sus unidades y estar disponibles las 24 horas.

Se suspenden permisos y licencias de manera inmediata a menos de que sean urgentes

Los soldados y oficiales deben estar listos para movilizarse de manera rápida ante cualquier amenaza o necesidad operativa.

Se intensifican los patrullajes, controles y operaciones de vigilancia en las zonas con mayor riesg o.

Además, la medida busca proteger a la fuerzas militares de cualquier ataque de grupos ilegales.

Implicaciones para el país

Aunque el acuartelamiento de primer grado no significa un toque de queda, ni restricciones para los ciudadanos, si implica que la Fuerza Pública como, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional estarán en máxima alerta para prevenir posibles atentados y reaccionar con rapidez.

Esto quiere decir que en este momento en Colombia se ordenó un refuerzo de la seguridad en ciudades y carreteras, se realizará mayor control en zonas estratégicas y se preparará para eventuales operaciones militares de gran escala.

Llamado de las autoridades a la ciudadanía

Las autoridades han pedido a los ciudadanos que mantengan la calma y que colaboren con información que permita anticipar nuevos ataques.

Varios sectores políticos y sociales insisten en que los recientes hechos violentos representan un desafío para la política de “paz total” del Gobierno, pues deja en evidencia que los grupos armados siguen aumentando su capacidad de ataque.

Con la totalidad de las Fuerzas Militares en su máxima disposición, se espera que las investigaciones sobre la coordinación y relación de ambos atentados se logre de una manera más rápida.

