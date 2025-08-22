Atentados en Cali y Amalfi, ¿qué implica esta nueva ola de violencia en el país?

En Hora20 el análisis a una jornada de violencia en el país. Los atentados terroristas en Antioquia y Valle del Cauca, hechos que dejan por lo menos 16 personas muertas y la declaración como organizaciones terroristas a las disidencias Farc del EMC, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo, con quienes se busca avanzar en negociaciones de paz en Catar.

Lo que dicen los panelistas

Santiago Vargas, sociólogo y columnista en El Tiempo, destacó que lo ocurrido ha pasado de tiempo atrás, “son grupos que vienen creciendo tras desmovilización de las Farc, se han duplicado en tamaño en los últimos dos gobiernos, esto es una falla contundente del Estado en garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos”. También dijo que la seguridad pública debe ser uno de los temas de acuerdo sobre lo fundamental, “se ve la falta de coordinación entre autoridades porque pertenecen a distintos sectores políticos, que por lo menos se despolitice un tema de tanta urgencia para la seguridad nacional”.

Jorge Mantilla, experto en criminología y en dinámicas del conflicto, dijo que es importante proteger la comunidad, la ciudadanía y el Estado, algo que cree, no se ha logrado hacer. Apuntó que la criminalidad en el suroccidente está marcada por presencia de disidencias Farc, el cual está atomizado y atado al tema de criminalidad ilícita, “no es sólo coca, es oro y extorsión y hay un tema importante de control territorial; hay una apuesta importante y fundamental del uso de la fuerza, si el país no logra proteger su población y ejercer control territorial, el desenlace no será el más óptimo para el país”.

Para Andrés Caro, abogado, candidato a doctor en derecho de la Universidad de Yale y cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho, es difícil establecer qué pasa cuando las autoridades dicen cosas diferentes y no se puede saber quiénes son los responsables, “esto lo leo como fracaso del Estado ante sus enemigos, el Gobierno los autorizó en mesas de negociación sin lograr nada a cambio y se demostró que crecieron 45% en lo que va del Gobierno; esto demuestra que la política de paz y de seguridad de este gobierno fracasaron y vivimos en tiempos se zozobra”. Recalcó que la inteligencia ha fallado y que falla la disciplina al interior del Gobierno cuando no se sabe quién cometió el atentado, pero se sale a acusar distintas organizaciones criminales.

Sobre la conmoción interior dijo que se dan facultades para que en casos de grave perturbación al orden público, en medio de un estado anormal, se pueda conjurar la crisis, “la principal facultad es que el Ejército tenga facultades de policía y eso permitiría detener gente, toques de queda, es un estado de excepción que debe ir a la Corte Constitucional; algo como lo que se hizo en Catatumbo, pero toca ver si está justificado”.

Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que hay una escalada de violencia que empieza con la suspensión de la mesa negociación con el EMC, “ellos se convierten en un grupo a la ofensiva, la Jaime Martínez ha demostrado sus alcances, en esta escalada es evidente que se presentarían atentados terroristas y es evidente que faltan capacidades en inteligencia, pero también para militarizar y prevenir este tipo de hechos”. Resaltó que la conmoción interior daría facultades para tomar decisiones en el que se suspenden límites constitucionales tradicionales.

Christian Garcés, representante a la Cámara del Valle del Cauca por el Centro Democrático, señaló que el ambiente en Cali es de devastación y terror por lo ocurrido, “la base aérea es una entidad querida por los caleños, tiene lazos con la comunidad vecina, entonces es doloroso que se termine asesinado y dañando bienes privado por hacer un atentado contra la base”. Manifestó que los discursos del presidente Petro no están solucionando la problemática de orden público, “hay desolación y sentimiento de abandono muy fuerte en el suroccidente del país”.

Manifestó que la pregunta es si las políticas del pasado han funcionado o no, “hay personas a las que les cuesta aceptar el fracaso de algunas políticas, ¿qué importa un grupo el otro si estamos llenos de grupos armados y con hasta 20 mil hombres armados?”, con lo cual, señaló que el punto es discutir la causa del problema en el país, “la causa es la coca sembrada”, pues advirtió que el poder de grupos armados en departamentos como el Cauca es por cuenta de las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.