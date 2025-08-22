“Nos estamos devolviendo en temas de paz y tranquilidad”, presidente de la Corte sobre atentados

En el centro de convenciones Ágora, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, se pronunció tras los recientes atentados en Valle del Cauca y Antioquia que han enlutado al país.

Ibáñez indicó que el panorama de violencia en los territorios es un retroceso en la historia de Colombia.

“Lo que hemos venido observando, nos estamos devolviendo en temas de paz y de tranquilidad y de convivencia y respeto a las instituciones, lo cual obliga a las autoridades que tienen a su cargo el cumplimiento de las funciones relacionadas con el mantenimiento del orden público”, indicó el magistrado.

El magistrado hizo un llamado a las instituciones pero en especial al presidente, Gustavo Petro.

“yo, como presidente de la Corte, le hago al gobierno para que oriente como responsable de esos asuntos las medidas que terminen por garantizar la efectividad de los derechos a la vida, a la integridad personal, y que garanticen la convivencia pacífica, la paz, tanto en todo el territorio nacional, como la seguridad nacional, la seguridad del Estado, la seguridad ciudadana, la seguridad humana”, dijo el Magistrado.

Las declaraciones fueron entregadas por el presidente de la Corte en el encuentro de la jurisdicción constitucional, que reunió a juristas, magistrados y personajes políticos en torno a discusiones relacionadas con la protección del Estado de Derecho.

