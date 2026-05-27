La SAE entrega inmueble a la JEP y a la Gobernación de Nariño para iniciativas restaurativas

La SAE entrega un inmueble a la JEP y a la Gobernación de Nariño. Foto Cortesía JEP

Bogotá

La Sociedad de Activos Especiales, SAE, entregó a la Gobernación de Nariño y a la Jurisdicción Especial para la Paz un inmueble ubicado en Pasto, proveniente de procesos de extinción de dominio, para avanzar en iniciativas de memoria, reparación simbólica, formación, cuidado y prevención, cultura y armonización con el territorio.

El bien quedará bajo administración departamental, mientras la JEP definirá su función restaurativa en diálogo con víctimas individuales y colectivas, autoridades étnicas y comparecientes, en articulación con las entidades involucradas en estos procesos en la región.

El inmueble busca consolidarse como un espacio de encuentro, dignificación, restauración y reparación para las víctimas, especialmente para las comunidades y personas acreditadas en el Caso 02 de la JEP, que prioriza la situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño.

En este caso, la Jurisdicción Especial para la Paz investiga graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario relacionadas con al menos 3.000 hechos victimizantes.

La articulación entre la SAE, la JEP y la Gobernación de Nariño busca convertir bienes provenientes de economías ilícitas en espacios al servicio de las víctimas y de los procesos restaurativos que se adelantan en los territorios.

La Sociedad de Activos Especiales entregó simbólicamente la placa “Activos para la Memoria” una iniciativa que busca identificar bienes destinados a procesos de memoria, reparación y construcción de paz en distintas regiones de Colombia.