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27 may 2026 Actualizado 18:00

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Justicia

La SAE entrega inmueble a la JEP y a la Gobernación de Nariño para iniciativas restaurativas

La casa busca consolidarse como un espacio de encuentro, dignificación, restauración y reparación para las víctimas individuales y colectivas acreditadas en el Caso 02 de la JEP, que prioriza la situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas

La SAE entrega un inmueble a la JEP y a la Gobernación de Nariño. Foto Cortesía JEP

La SAE entrega un inmueble a la JEP y a la Gobernación de Nariño. Foto Cortesía JEP

La SAE entrega un inmueble a la JEP y a la Gobernación de Nariño. Foto Cortesía JEP

Cristina Navarro

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Bogotá

La Sociedad de Activos Especiales, SAE, entregó a la Gobernación de Nariño y a la Jurisdicción Especial para la Paz un inmueble ubicado en Pasto, proveniente de procesos de extinción de dominio, para avanzar en iniciativas de memoria, reparación simbólica, formación, cuidado y prevención, cultura y armonización con el territorio.

El bien quedará bajo administración departamental, mientras la JEP definirá su función restaurativa en diálogo con víctimas individuales y colectivas, autoridades étnicas y comparecientes, en articulación con las entidades involucradas en estos procesos en la región.

El inmueble busca consolidarse como un espacio de encuentro, dignificación, restauración y reparación para las víctimas, especialmente para las comunidades y personas acreditadas en el Caso 02 de la JEP, que prioriza la situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño.

En este caso, la Jurisdicción Especial para la Paz investiga graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario relacionadas con al menos 3.000 hechos victimizantes.

La articulación entre la SAE, la JEP y la Gobernación de Nariño busca convertir bienes provenientes de economías ilícitas en espacios al servicio de las víctimas y de los procesos restaurativos que se adelantan en los territorios.

La Sociedad de Activos Especiales entregó simbólicamente la placa “Activos para la Memoria” una iniciativa que busca identificar bienes destinados a procesos de memoria, reparación y construcción de paz en distintas regiones de Colombia.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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