‘Cartel de las regalías’: exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons quedó en libertad

Justicia

El juez 25 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá otorgó la libertad al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, tras considerar que cumplió la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia en 2018, por su participación en el denominado ‘cartel de las regalías’, que desfalcó recursos de la región.

Según se conoció, el juez expidió la boleta de libertad el jueves 21 de mayo y, horas después, Lyons salió de la cárcel La Picota, el viernes 22 de mayo, según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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Cabe recordar que el exgobernador fue condenado a cinco años y tres meses de prisión, luego de que la Fiscalía General de la Nación probara que recibió el 30 % de las comisiones derivadas de los sobornos pactados para la entrega de contratos destinados a la ejecución de obras con recursos de regalías.

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La Fiscalía logró demostrar que Lyons incurrió en irregularidades en el manejo de recursos del Sistema General de Regalías, específicamente del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Córdoba, apropiándose de cerca de 9.000 millones de pesos.

En abril de 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia condenatoria, Lyons se encontraba en Estados Unidos, desde donde se convirtió en testigo clave de otro escándalo de corrupción judicial: el recordado ‘cartel de la toga’.

En julio de 2025 fue deportado a Colombia y recluido en la cárcel La Picota.

Además, también ha sido investigado por el denominado ‘cartel de la hemofilia’.