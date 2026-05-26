Corte niega casa por cárcel a Karen Manrique y avanza juicio por caso UNGRD a 6 congresistas

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó que, tras resolver múltiples recursos sobre las medidas de aseguramiento a los congresistas vinculados al caso de corrupción en la UNGRD, avanza el proceso a etapa de juicio en la Sala de Primera Instancia.

Los congresistas involucrados son Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, por el presunto delito de cohecho impropio.

El recurso pendiente en la Sala

La congresista Karen Manrique seguirá recluida en una guarnición militar en Malambo, luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negara un recurso presentado por la defensa que buscaba la detención domiciliaria.

Por este episodio del caso UNGRD también fue capturado el congresista Wadith Manzur, días después de haber sido elegido senador para el próximo periodo legislativo.