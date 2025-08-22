Grupos armados en Colombia: Radiografía de la expansión en el territorio y retos para la paz

Bogotá

Un informe de la Defensoría del Pueblo evidencia la expansión de estos grupos armados en el territorio nacional. Algunos de esto grupos actualmente están en procesos de paz con el Gobierno Nacional.

Las disidencias de las Farc aumentaron de 124 municipios en 2019 a 376 en este 2025. En este grupo se cuentan las disidencias que lidera alias ‘Iván Mordisco’ alias ‘Calarcá’, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y la Segunda Marquetalia y otros grupos armados sin identificar.

En cuanto al llamado Ejército Gaitanista de Colombia, o más conocido como el Clan del Golfo, pasó de 213 municipios en 2019 a 351 en 2025, un incremento del 64%, consolidándose como uno de los grupos con mayor presencia a nivel nacional.

El ELN en el año 2019 tenía una presencia en 149 municipios de Colombia y en lo que va de este 2025 ya está en 229.

Para la Fundación Ideas para la Paz, este incremento se da por la fragmentación al interior de los grupos que se materializó alrededor de los diálogos con el Gobierno, producto de desacuerdos en torno al liderazgo, la interlocución con el Estado y el control de economías ilícitas.

Esto derivó en un incremento del 38% de enfrentamientos entre grupos armados por esa disputa del control territorial y las rutas del narcotráfico, que se concentran en su gran mayoría en los departamentos de Cauca (28%), Antioquia (25%) y Norte de Santander (17%).

En este escenario, la Fundación Ideas para la Paz plantea tres retos y escenarios para el último año del Gobierno de Gustavo Petro:

Deterioro de la seguridad y agravamiento de la crisis humanitaria: Si se insiste en implementar la política de seguridad de forma aislada de la estrategia de paz. Todo esto dejaría al próximo gobierno en una situación más crítica que la actual y con márgenes de acción muy reducidos.

Unas elecciones con mayor riesgo: El principal riesgo no radica en que los grupos armados logren manipular directamente los resultados electorales o cooptar espacios en el Congreso, sino en las presiones y constreñimientos que puedan ejercer sobre los votantes en los territorios bajo su influencia.

Las negociaciones de paz se mantendrán, pero los avances serán limitados: Se prevé que los avances que se alcancen sean más simbólicos que estructurales, enfocados en generar la percepción de progreso en temas como sustitución de cultivos, transformación territorial o zonas de ubicación para los integrantes de los grupos, más que en procesos reales de desmovilización y desarme.

Esto se traduce en afectación directa para las comunidades que se enfrentan a desplazamientos, confinamientos, masacres y múltiples violaciones de Derechos Humanos.