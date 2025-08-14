Tabla de posiciones Liga Colombiana 2025: así está con el triunfo del Cali sobre Unión Magdalena
Se aprieta la lucha por meterse en el grupo de los ocho.
Se abre paso la séptima fecha del fútbol colombiano, jornada que inició el miércoles 13 de agosto con el partido Deportivo Cali vs. Unión Magdalena y finalizará el martes 19 de agosto con el duelo entre Independiente Santa Fe y Envigado.
Resultados de la fecha 7 en Liga Colombiana 2025
Cali 3-1 Unión Magdalena
La séptima fecha empezó con el compromiso entre Deportivo Cali y Unión Magdalena, el cual terminó con victoria por 3-1 para los vallecaucanos en Palmaseca, gracias al doblete de Johan Martínez y el tanto restante de Andrey Estupiñán. Por los samarios, descontó Ricardo Márquez en el cierre.
Tabla de posiciones Liga Colombiana 2025
Partidos pendientes de la fecha 7 de Liga Colombiana
- Deportivo Pereira vs. América de Cali (14/08 - 6PM)
- Alianza vs. Once Caldas (15/08 - 4PM)
- Equidad vs. Llaneros (16/08 - 3PM)
- Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó (16/08 - 5:15PM)
- Atlético Nacional vs. Fortaleza (16/08 - 7:30PM)
- Deportes Tolima vs. Millonarios (17/08 - 6:10PM)
- Junior vs. Atlético Bucaramanga (18/08 - 5:15PM)
- Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín (18/08 - 7:30PM)
- Santa Fe vs. Envigado (19/08 - 7:30PM)