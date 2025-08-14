Tabla de posiciones Liga Colombiana 2025: así está con el triunfo del Cali sobre Unión Magdalena / Colprensa

Se abre paso la séptima fecha del fútbol colombiano, jornada que inició el miércoles 13 de agosto con el partido Deportivo Cali vs. Unión Magdalena y finalizará el martes 19 de agosto con el duelo entre Independiente Santa Fe y Envigado.

Resultados de la fecha 7 en Liga Colombiana 2025

Cali 3-1 Unión Magdalena

La séptima fecha empezó con el compromiso entre Deportivo Cali y Unión Magdalena, el cual terminó con victoria por 3-1 para los vallecaucanos en Palmaseca, gracias al doblete de Johan Martínez y el tanto restante de Andrey Estupiñán. Por los samarios, descontó Ricardo Márquez en el cierre.

Tabla de posiciones Liga Colombiana 2025

Partidos pendientes de la fecha 7 de Liga Colombiana