EN VIVO | Pasto vs. Medellín por la séptima fecha de la Liga Colombiana: siga la transmisión acá

<b>En el cierre de la jornada del lunes festivo se enfrentan Deportivo Pasto vs. Medellín </b>por la séptima jornada del segundo semestre en el fútbol profesional colombiano, el partido se disputará en <b>Estadio Departamental Libertad de la ciudad de Pasto,</b> con capacidad para 28.000 espectadores.Medellín llega a este duelo volviendo a tener esa buena racha del semestre anterior, ante una baja en las primeras fechas luego de la derrota en la final ante Santa Fe que afecto su nivel de juego. <b>Medellín llega con su tercera victorias en línea</b>, ganó frente a <b>Millonarios, Jaguares y Llaneros</b> y quiere ratificar esto en la capital nariñense.Lea también:<a href="https://caracol.com.co/2025/08/11/llaneros-vs-medellin-siga-en-vivo-aca-la-transmision-del-partido-de-la-liga-colombiana/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/11/llaneros-vs-medellin-siga-en-vivo-aca-la-transmision-del-partido-de-la-liga-colombiana/"> <b>Medellín consiguió sumar su tercera victoria de la Liga Colombiana: repase acá el partido</b></a>Sin embargo, <b>al ‘Poderoso’ no le ha ido nada bien en la casa del equipo ‘volcanico’,</b> de los últimos cinco encuentros que ha jugado en el Departamental, ha empatado en cuatro ocasiones y suma una derrota en el 2024.Por su parte,<b> para Deportivo Pasto este compromiso no es nada fácil, </b>de momento es decimosexto con 5 unidades en seis partidos jugados, viene de empatar como visitante<b> 1-1 en Santa Marta con Unión Magdalena.</b>