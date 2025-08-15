Alianza vs. Once Caldas EN VIVO: siga acá el minuto a minuto por la Liga Colombiana 2025
El equipo de Manizales va por su primera victoria en lo corrido del segundo semestre.
La séptima fecha del fútbol colombiano continúa este viernes 15 de agosto con el partido entre Alianza Valledupar y Once Caldas en el Estadio Armando Maestre Pavajeau.
Los de Manizales vienen de conseguir una valiosa victoria en Copa Sudamericana y regresan a una Liga Colombiana en la que tienen urgencia de ganar, pues en lo corrido del semestre no han podido sumar de a tres.
Entretanto, Alianza va por un triunfo que le acerque al grupo de los ocho y le permita, de paso, sacar más ventaja respecto a los equipos comprometidos en el descenso.