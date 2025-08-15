Liga Colombiana

Alianza vs. Once Caldas EN VIVO: siga acá el minuto a minuto por la Liga Colombiana 2025

El equipo de Manizales va por su primera victoria en lo corrido del segundo semestre.

Once Caldas Vs. Alianza / Colprensa

Once Caldas Vs. Alianza / Colprensa

La séptima fecha del fútbol colombiano continúa este viernes 15 de agosto con el partido entre Alianza Valledupar y Once Caldas en el Estadio Armando Maestre Pavajeau.

Los de Manizales vienen de conseguir una valiosa victoria en Copa Sudamericana y regresan a una Liga Colombiana en la que tienen urgencia de ganar, pues en lo corrido del semestre no han podido sumar de a tres.

Entretanto, Alianza va por un triunfo que le acerque al grupo de los ocho y le permita, de paso, sacar más ventaja respecto a los equipos comprometidos en el descenso.

Siga acá el minuto a minuto de Alianza vs. Once Caldas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad