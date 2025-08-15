Alianza vs. Once Caldas EN VIVO: siga acá el minuto a minuto por la Liga Colombiana 2025

La séptima fecha del fútbol colombiano continúa este viernes 15 de agosto con el partido entre Alianza Valledupar y Once Caldas en el Estadio Armando Maestre Pavajeau.

Los de Manizales vienen de conseguir una valiosa victoria en Copa Sudamericana y regresan a una Liga Colombiana en la que tienen urgencia de ganar, pues en lo corrido del semestre no han podido sumar de a tres.

Entretanto, Alianza va por un triunfo que le acerque al grupo de los ocho y le permita, de paso, sacar más ventaja respecto a los equipos comprometidos en el descenso.

Siga acá el minuto a minuto de Alianza vs. Once Caldas