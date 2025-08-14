EN VIVO: Deportivo Pereira vs. América de Cali por la fecha 7 de la Liga Colombiana

Continúan los partidos de la jornada 7 de la Liga Colombiana. <b>Deportivo Pereira se enfrentará al América de Cali </b>en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Risaralda, a partir de las 6:00 de la tarde. <b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/14/tabla-de-posiciones-liga-colombiana-2025-asi-esta-con-el-triunfo-del-cali-sobre-union-magdalena/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/14/tabla-de-posiciones-liga-colombiana-2025-asi-esta-con-el-triunfo-del-cali-sobre-union-magdalena/?rel=buscador_noticias">Tabla de posiciones Liga Colombiana 2025: así está con el triunfo del Cali sobre Unión Magdalena</a><b>El Matecaña llega a este compromiso luego de igualar 0-0 con Fortaleza en condición de local</b>. De lo que lleva el campeonato, Pereira ha conseguido dos victorias, dos derrotas y un empate.<b>Lea también: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/14/en-vivo-cali-vs-union-magdalena-duelo-clave-por-el-descenso-en-la-fecha-7-de-la-liga-colombiana/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/14/en-vivo-cali-vs-union-magdalena-duelo-clave-por-el-descenso-en-la-fecha-7-de-la-liga-colombiana/?rel=buscador_noticias">Deportivo Cali 3-1 Unión Magdalena: goles, mejor jugadas y resumen del partido en Liga Colombiana</a>Por su parte, <b>los Escarlatas cayeron derrotados 0-1 en el Pascual Guerreo. </b>Con este resultado se ubica en la casilla 17 con 4 unidades. Cabe recordar que los dirigidos de Diego Raimondi <b>disputarán el partido de vuelta correspondiente a la Copa Sudamericana ante Fluminense de Brasil, </b>el próximo martes 19 de agosto.