Chicó y un duelo clave por el descenso: siga EN VIVO el partido contra Águilas Doradas en Liga
El equipo boyacense está luchando por mantenerse en primera división de cara a la temporada 2026.
La séptima fecha del fútbol colombiano continúa este sábado 16 de agosto con el partido entre Águilas Doradas y Boyacá Chicó en el Estadio Alberto Grisales de Rionegro.
Águilas viene en un momento sumamente flojo, recordando que no ha ganado un solo partido en lo corrido del semestre. Claro está que lleva dos empates consecutivos y una victoria lo acercará al grupo de los ocho.
Por otro lado, el Chicó llega con la ilusión de imponerse en condición de visitante y, dependiendo de lo abultado del marcador, podría meterse al lote de ocho primeros. Si bien meterse a las finales es importante, la principal pelea del cuadro boyacense está en el descenso, clasificación en la que por ahora está en puestos de salvación, pero no se puede confiar.
Siga EN VIVO el partido Águilas Doradas vs Boyacá Chicó
Falta de Diego Hernández (Águilas Doradas).
Delvin Alfonzo (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jairo Molina (Boyacá Chicó).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento