Chicó y un duelo clave por el descenso: siga EN VIVO el partido contra Águilas Doradas en Liga

La séptima fecha del fútbol colombiano continúa este sábado 16 de agosto con el partido entre Águilas Doradas y Boyacá Chicó en el Estadio Alberto Grisales de Rionegro.

Águilas viene en un momento sumamente flojo, recordando que no ha ganado un solo partido en lo corrido del semestre. Claro está que lleva dos empates consecutivos y una victoria lo acercará al grupo de los ocho.

Por otro lado, el Chicó llega con la ilusión de imponerse en condición de visitante y, dependiendo de lo abultado del marcador, podría meterse al lote de ocho primeros. Si bien meterse a las finales es importante, la principal pelea del cuadro boyacense está en el descenso, clasificación en la que por ahora está en puestos de salvación, pero no se puede confiar.

Siga EN VIVO el partido Águilas Doradas vs Boyacá Chicó