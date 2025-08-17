Liga Colombiana

Tolima TOL
Millonarios MIL

🔴 EN VIVO | Tolima vs. Millonarios por la fecha 7 de la Liga Colombiana: Siga acá la transmisión

El Embajador está obligado a llevarse los tres puntos en la ciudad de Ibagué, tras cuatro juegos sin ganar.

Millonarios vs. Tolima / Colprensa

Millonarios vs. Tolima / Colprensa

Juliana Sofía Ramírez Araque

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad