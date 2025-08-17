🔴 EN VIVO | Tolima vs. Millonarios por la fecha 7 de la Liga Colombiana: Siga acá la transmisión

Este domingo 17 de agosto <b>se jugará el duelo entre Tolima y Millonarios por la fecha 7 de la Liga Colombiana</b>, en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad Ibagué, a partir de las 6:10 de la tarde. <b>El conjunto visitante va en busca de su primera victoria del torneo.</b><b>Le puede interesar:</b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/16/millonarios-anuncia-los-reemplazos-de-llinas-y-helibelton-la-convocatoria-para-enfrentar-al-tolima/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/16/millonarios-anuncia-los-reemplazos-de-llinas-y-helibelton-la-convocatoria-para-enfrentar-al-tolima/?rel=buscador_noticias"> Millonarios anuncia los reemplazos de Llinás y Helibelton: la convocatoria para enfrentar al Tolima </a>Para este compromiso, el director técnico de Millonarios,<b> David González</b>,<b> confirmó el regreso de dos de sus jugadores:</b> <b>Guillermo de Amores y Carlos Sarabia</b>, mientras que por su parte, <a href="https://caracol.com.co/2025/08/15/buenas-noticias-en-millonarios-david-gonzalez-revelo-fecha-de-regreso-de-leonardo-castro/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/15/buenas-noticias-en-millonarios-david-gonzalez-revelo-fecha-de-regreso-de-leonardo-castro/?rel=buscador_noticias">Leonado Castro, pese a que ya entrenó con el Embajador, se incorporará al equipo dentro de 2 o 3 semanas.</a><b>El conjunto local se mantiene sin conocer la derrota en cuatro partidos consecutivos</b> y poco a poco es considerado como un equipo difícil de vencer en este semestre. Su objetivo para este encuentro es quedarse con los tres puntos en casa y ascender en la tabla de posiciones.<b>Lea también: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/15/hinchas-de-millonarios-no-podran-entrar-este-domingo-al-estadio-de-ibague/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/15/hinchas-de-millonarios-no-podran-entrar-este-domingo-al-estadio-de-ibague/?rel=buscador_noticias">Hinchas de Millonarios no podrán entrar este domingo al estadio de Ibagué ¿cuál es la razón?</a><b>Cabe recordar que el equipo bogotano no ha tenido un buen inicio de semestre</b>, ya que se encuentra en la última casilla de la tabla con solamente 1 punto. Por otro lado,<b> Tolima es séptimo con 10 unidades.</b>Vale mencionar que<b> para este partido</b> <b>se implementará la medida de ley seca a los alrededores del estadio </b>y cierre de vías cercanas al <b>Manuel Murillo Toro</b>.