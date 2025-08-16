EN VIVO | Equidad vs. Llaneros por la fecha 7 de La Liga Colombiana: siga acá los mejores momentos

Equidad recibe por la séptima fecha de la Liga Colombiana a Llaneros, en un compromiso en el que el equipo local quiere ir por la victoria para no tener que preocuparse por la tabla del descenso. Por parte del equipo del Meta, se busca seguir en la buena racha que lleva hasta el momento en el campeonato, actualmente tiene tres victorias.

El equipo asegurador informó a través de sus redes sociales, que ya no está disponible la boletería para asistir a este evento deportivo, ya que agotaron la venta de todas las entradas.

¡Boletería agotada! Lleno en nuestra casa. 🏟️



¡Gracias a todos! pic.twitter.com/bffiuuSQhV — Club Deportivo La Equidad (@Equidadfutbol) August 15, 2025

El historial de encuentros entre estos dos equipos es corto, puesto que son de creación reciente en el fútbol profesional colombiano, la mayoría de partidos son por Copa Colombia.

En las estadísticas son cinco juegos disputados desde el año 2014 a la fecha, cuatro por Copa y uno solo por la Liga Colombia que data de este año en que Llaneros saco ventaja por la mínima diferencia, en los que dan saldo de un triunfo para cada uno y tres empates. Lo que puede prever un duelo bastante parejo en la tarde de este sábado 16 de agosto a partir de las 3:00 p.m.

