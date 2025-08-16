EN VIVO | Equidad vs. Llaneros por la fecha 7 de La Liga Colombiana: siga acá los mejores momentos
El equipo bogotano recibe a Llaneros en el Estadio Metropolitano de Techo.
Equidad recibe por la séptima fecha de la Liga Colombiana a Llaneros, en un compromiso en el que el equipo local quiere ir por la victoria para no tener que preocuparse por la tabla del descenso. Por parte del equipo del Meta, se busca seguir en la buena racha que lleva hasta el momento en el campeonato, actualmente tiene tres victorias.
El equipo asegurador informó a través de sus redes sociales, que ya no está disponible la boletería para asistir a este evento deportivo, ya que agotaron la venta de todas las entradas.
El historial de encuentros entre estos dos equipos es corto, puesto que son de creación reciente en el fútbol profesional colombiano, la mayoría de partidos son por Copa Colombia.
Lea también: Tabla del descenso 2025: Así quedó tras victorias de Deportivo Cali y Llaneros
En las estadísticas son cinco juegos disputados desde el año 2014 a la fecha, cuatro por Copa y uno solo por la Liga Colombia que data de este año en que Llaneros saco ventaja por la mínima diferencia, en los que dan saldo de un triunfo para cada uno y tres empates. Lo que puede prever un duelo bastante parejo en la tarde de este sábado 16 de agosto a partir de las 3:00 p.m.
Siga acá el minuto a minuto entre Equidad vs. Llaneros
Brian Benítez (Llaneros) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Brian Benítez (Llaneros).
Deyson Copete (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Marlon García (Llaneros) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Samir Mayo (La Equidad).
Remate fallado por Joider Micolta (La Equidad) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de José Masllorens.
¡Gooooool! La Equidad 1, Llaneros 1. Andrés López (Llaneros) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería.
¡Gooooool! La Equidad 1, Llaneros 0. Kevin Parra (La Equidad) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Joider Micolta con un centro al área.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Mateo Rodas.
Kevin Parra (La Equidad) ha visto tarjeta amarilla.
Fuera de juego, La Equidad. Kevin Parra intentó un pase en profundidad pero Deyson Copete estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Marlon García (Llaneros).
Jean Colorado (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Brian Benítez (Llaneros) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Julián Angulo.
Remate fallado por Joider Micolta (La Equidad) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Yulián Gómez.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Deyson Copete (La Equidad).
Remate rechazado de Andrés López (Llaneros) remate con la derecha desde fuera del área.
Remate fallado por Kevin Parra (La Equidad) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Jean Colorado.
Falta de Brian Benítez (Llaneros).
Jean Colorado (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Marlon García (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jean Colorado (La Equidad).
Falta de Julián Angulo (Llaneros).
Yulián Gómez (La Equidad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Corner,La Equidad. Corner cometido por Marlon Sierra.
Mano de Kevin Parra (La Equidad).
Daniel Mantilla (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Kevin Parra (La Equidad).
Brian Benítez (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jean Colorado (La Equidad).
Remate fallado por Marlon Sierra (Llaneros) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Julián Angulo.
Falta de Marlon García (Llaneros).
Jean Colorado (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento