🔴 Junior vs. Bucaramanga en Liga Colombiana 2025: siga EN VIVO la transmisión del partido
El cuadro barranquillero busca ampliar su diferencia como único líder del campeonato colombiano.
Falta de Gustavo Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Remate fallado por Guillermo Paiva (Junior) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se le va demasiado alto. Asistencia de Yeison Suárez.
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Aldair Zárate intentó un pase en profundidad pero Luciano Pons estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kevin Londoño.
Remate fallado por Gustavo Charrupí (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Fabián Sambueza.
Falta de Faber Gil (Atlético Bucaramanga).
Yeison Suárez (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de José García (Atlético Bucaramanga).
Yimmi Chará (Junior) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Carlos Esparragoza (Junior).
Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento