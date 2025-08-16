🔴 Nacional vs. Fortaleza en VIVO por la fecha 7 de la Liga Colombiana: siga la transmisión acá

<b>La fecha siete del fútbol colombiano enfrenta a Nacional y Fortaleza,</b> el duelo se jugará en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, dando el cierre a la jornada sabatina de la <b>Liga Colombiana a partir de las 7:30 p.m.</b>Nacional enfrenta un compromiso retador, ya que <b>saldrá al terreno de juego con una nómina alterna,</b> este factor parecer no ser problema para el equipo ‘verdolaga’, puesto que en la fecha anterior <b>goleó a Alianza 3-0 con un plantel donde no estuvieron todas sus figuras.</b>Esto pensando en cuidar a los jugadores que disputarán <b>el juego de vuelta en territorio brasileño frente a San Pablo por los octavos de final de la Copa Libertadores. </b>El compromiso de ida se jugó el 12 de agosto, compromiso que terminó 0-0 y se definirá la llave en la casa del ‘Tricolor Paulista’.Por su parte, <b>Fortaleza también vive un buen momento en esta competición, ya que suma 10 unidades en seis</b> partidos disputados. Rendimiento muy importante en su objetivo por mantener la categoría. El equipo de ‘los amix’ llega a este juego tras empatar como local 0-0 con <b>Pereira</b> en la jornada seis del fútbol colombiano y tiene la esperanza de sacar un buen resultado en territorio paisa.El antecedente de los partidos disputados entre estos dos equipos es de s<b>iete encuentros desde el 2014 hasta la fecha, con un</b> <b>saldo a favor para Nacional de cuatro victorias</b>, un empate y solo dos triunfos para Fortaleza. El último compromiso que jugaron estos dos equipos fue en 4 marzo de este año, cuando Nacional goleo 1-5 a Fortaleza.