Liga Colombiana

Nacional ATN
0
Fortaleza FOR
0
3'
1ª parte

🔴 Nacional vs. Fortaleza en VIVO por la fecha 7 de la Liga Colombiana: siga la transmisión acá

El equipo antioqueño disputará esté compromiso con nómina mixta pensando en el duelo de la Copa Libertadores.

Fortaleza vs. Nacional / Colprensa

Fortaleza vs. Nacional / Colprensa

Laura Reina

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad