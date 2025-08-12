Vendaval en Condoto, Chocó, deja 1.500 casas destechadas y sin el servicio de energía

Las familias perdieron los techos de sus viviendas y enseres. Foto: Cortesía.

Un fuerte vendaval, acompañado de vientos huracanados, dejó graves afectaciones en el municipio de Condoto, Chocó, donde más del 50% de la población resultó damnificada.

Según las autoridades, más de 1.500 familias perdieron sus techos, quedando a la intemperie y, en muchos casos, sin alimentos. Las calles permanecen inundadas y se requiere maquinaria amarilla para atender la situación.

La emergencia provocó la caída de cuatro postes de energía, lo que mantiene al municipio sin servicio eléctrico. También se registran viviendas destruidas, pérdida de enseres, daños en la infraestructura y árboles caídos que bloquean varias vías.

El alcalde Gustavo Hincapié solicitó ayuda urgente al Gobierno Nacional, al departamental y a la solidaridad de los colombianos para atender la crisis que “golpea gravemente a nuestro municipio”.

“Estamos revisando las afectaciones tras este fuerte vendaval que impactó a la mitad de la población de Condoto. Tenemos más de 1.500 casas destechadas; pedimos al Gobierno Nacional priorizar las ayudas”, detalló el mandatario local.

Atención de la emergencia

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó que la Sala de Crisis Departamental fue activada y que se mantiene comunicación permanente con las autoridades municipales para coordinar la atención.

Por su parte, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres informó que las afectaciones se extienden a otros municipios de la subregión del San Juan y que ya se adelantan acciones para restablecer la movilidad, el suministro de energía y brindar asistencia a las familias afectadas.