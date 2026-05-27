Cuatro subregiones de Antioquia están alerta por la llegada del fenómeno de El Niño

Antioquia

Ante la llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026 y las advertencias por incendios forestales, desabastecimiento hídrico, altas temperaturas y riesgos para el sistema energético nacional, la Gobernación de Antioquia lanzó una alerta para el departamento.

De acuerdo con los pronósticos del IDEAM, existe una probabilidad del 61 % de ocurrencia del fenómeno entre mayo y julio, cifra que aumentaría a más del 90 % desde septiembre, con una intensidad moderada o fuerte.

La directora del DAGRAN, Vanessa Paredes, explicó que las subregiones del Urabá antioqueño, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste fueron identificadas como las zonas con mayor riesgo de incendios forestales en el departamento.

“Ante los riesgos identificados, desde la Gobernación de Antioquia articulamos diferentes acciones institucionales para prevenir el desabastecimiento hídrico, los incendios forestales, las afectaciones al sector agropecuario y los impactos en salud pública que se puedan derivar de las altas temperaturas y la escasez de agua”, señaló la funcionaria.

Antioquia fortalece capacidad de respuesta en 125 municipios

El plan contempla acciones preventivas y de atención en los 125 municipios del departamento mediante el fortalecimiento de organismos de socorro, comunidades y autoridades locales.

Según el DAGRAN, 23 municipios ya fueron dotados con equipos para atender incendios forestales y emergencias por escasez de agua, gracias a una inversión superior a los 2.460 millones de pesos. Además, el departamento reforzó la articulación con cuerpos de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, autoridades ambientales y comités municipales de gestión del riesgo para responder a posibles emergencias derivadas de la temporada seca.

Dentro de las medidas para enfrentar el déficit hídrico, la Gobernación informó que 1.600 indígenas de 11 comunidades ubicadas en San Pedro de Urabá y Necoclí serán beneficiados con proyectos de construcción y mantenimiento de reservorios de agua para reducir el riesgo de desabastecimiento.

Además, se indicó que se tomaron medidas de protección de nacimientos de agua y conservación ambiental, y recursos para el desarrollo rural y agropecuario en las regiones con mayor riesgo de afectaciones.

Alerta en Hidroituango

El gerente de Hidroituango, Alejandro Arbeláez, lanzó una advertencia sobre la necesidad de coordinación institucional para evitar riesgos de desabastecimiento energético en Colombia.

“Esa cantidad de acciones requieren, por supuesto, una coordinación interinstitucional, y aquí el liderazgo y la responsabilidad está en cabeza del gobierno. Pero no tiene presentación que al portas de un fenómeno del niño y tiene la capacidad para afrontarlo, esas capacidades no se puedan activar, porque, entretanto, el presidente Petro y el ministro Palma están agarrados como perros y gatos, y, mientras tanto, el país avanzando hacia un apagón”, indicó el gerente.

Actualmente, el embalse se encuentra al 53 % de su capacidad y avanzan mesas técnicas entre EPM y la ANLA para evaluar alternativas que permitan acelerar el llenado respetando las obligaciones ambientales.

La prioridad es llevar el embalse de Hidroituango a su máxima capacidad antes de que el fenómeno de El Niño se intensifique, con el fin de garantizar reservas suficientes de agua para la generación de la tercera parte de la energía del país.