Metro de Medellín tendrá servicio gratuito este domingo 31 de mayo por elecciones presidenciales

Medellín, Antioquia

Con motivo de la jornada de elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, el Metro de Medellín anunció que implementará una tarifa diferencial transitoria de cero pesos para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los diferentes puestos de votación del Valle de Aburrá.

La medida se adopta en cumplimiento del Acuerdo Metropolitano número 03 de 2026, expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y estará vigente desde el inicio de la operación comercial y hasta las 6:00 de la tarde.

La gratuidad aplicará para las líneas A y B del Metro, el Tranvía de Ayacucho y los metrocables de las líneas K, J, H, M y P. Estos últimos operarán a partir de las 7:00 de la mañana.

En cuanto a los horarios de operación, las líneas A y B, el tranvía y algunas rutas de buses operarán entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m.; mientras que los metrocables prestarán servicio entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m. La línea L Arví funcionará de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

Líneas que seguirán operando con tarifa regular

El Metro aclaró que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la medida no aplicará para las líneas 1, 2 y O de buses, las rutas alimentadoras de las cuencas 3 y 6, ni para el Metrocable turístico Arví.

Sobre esta operación especial, Liliana Gutiérrez, jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín, destacó que la medida busca facilitar la movilidad de los ciudadanos durante la jornada democrática y reiteró el llamado a hacer un uso adecuado de la red.

“Este domingo 31 de mayo el Metro de Medellín tendrá tarifa diferencial transitoria de cero pesos, dando cumplimiento al Acuerdo Metropolitano número 3 de 2026 expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, señaló la funcionaria.

Gutiérrez explicó además que la medida estará vigente desde el inicio de la operación comercial y hasta las 6:00 p. m., y recordó que aplicará únicamente para las líneas A y B del Metro, el Tranvía de Ayacucho y los metrocables K, J, H, M y P.

Finalmente, la jefe del Sistema Operativo invitó a los usuarios a planear con anticipación sus desplazamientos, verificar los horarios de operación y hacer un uso responsable de toda la red Metro durante la jornada electoral.