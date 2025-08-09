Ya son 15 los barrios inundados por las lluvias en El Bagre: cerca de 3.000 personas están afectadas

El comercio ha sufrido las mayores afectaciones por la gravedad de las inundaciones en El Bagre, Antioquia. Foto: Alcaldía de El Bagre.

La emergencia en el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, se agudizó por las constantes lluvias, elevando a 15 el número de barrios inundados. Entre los más afectados están Playa Rica, La Vega, La Floresta y Portugal, donde las calles quedaron completamente anegadas. El agua ingresó a viviendas y locales comerciales, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas.

La creciente de los ríos Nechí y Tigüí ha dejado al menos 725 familias afectadas —2.856 personas en total—. Además, el alcalde Marco Trespalacios informó que, debido a las inundaciones en cuatro colegios, cerca de 3.500 estudiantes están sin clases.

La vía hacia los corregimientos Puerto López y Puerto Claver, así como a la vereda El Real, permanece afectada por el agua y el lodo. La comunidad no ha podido comercializar sus productos ni desarrollar labores agrícolas por la imposibilidad de transitar.

Atención de la emergencia

Trespalacios recordó que desde junio pasado solicitó al Gobierno Nacional atención urgente para enfrentar la emergencia y ejecutar un dragado en el río Nechí que prevenga nuevas inundaciones. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta.

Entre tanto, la Gobernación de Antioquia, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), anunció la intervención con maquinaria amarilla, la entrega de 700 kits de ayuda humanitaria y la actualización de los estudios y diseños realizados en 2023 por la Universidad Nacional para mitigar el impacto de las crecientes del río Nechí.