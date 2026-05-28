La Gobernación de Antioquia pide al INVIAS que instale el puente metálico entre Antioquia y Córdoba

San Juan de Urabá- Antioquia

Ante la afectación de las comunidades en el Urabá antioqueño y cercanas del departamento de Córdoba, por la pérdida del puente que comunica estos territorios y la demora de la recuperación de esa movilidad segura, la gobernación de Antioquia reiteró la solicitud al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para que acelere la instalación del puente metálico que había prometido para principios del mes de mayo.

“Desde la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia hacemos un llamado especial. Exigimos prontitud en la construcción del puente modular sobre el río San Juan, en San Juan de Urabá. La comunidad hoy está arriesgando su vida, arriesgando sus pertenencias, pasando en planchones y en tablones sobre el río San Juan. No, se nos había dicho que esa instalación iba a ser para inicios del mes de mayo; ya nos están diciendo que para julio”, manifestó el secretario de Infraestructura Física de Antioquia.

Recordemos que el puente existente colapsó luego de una avenida torrencial producto de las intensas lluvias a mediados del mes de febrero y desde ese momento las comunidades afectadas claman por una pronta solución a esa vía que es de responsabilidad nacional.