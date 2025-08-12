Marinilla hizo velatón en homenaje al senador Miguel Uribe Turbay
El municipio del Oriente antioqueño anunció que las banderas ondearán a media asta
Marinilla, Antioquia
La Alcaldía de Marinilla lamentó el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y expresó su solidaridad con la familia, amigos y colegas del congresista. La administración municipal señaló que se une al clamor de todo el país para rechazar la violencia que enluta a Colombia.
Como símbolo de respeto y duelo, el municipio del Oriente antioqueño anunció que las banderas ondearán a media asta durante las próximas horas.
Velatón de homenaje
En la noche del lunes 11 de agosto, el parque principal y el recinto del Concejo Municipal fueron escenario de una velatón en honor a Uribe Turbay. La jornada estuvo encabezada por el presidente del Concejo Municipal, Miguel Ángel Bedoya, quien lideró la convocatoria junto con los demás concejales.
Decenas de personas, junto con los corporados y líderes locales, encendieron velas y se reunieron en un acto simbólico que buscó rendir homenaje a su memoria y exigir justicia por el magnicidio. Con el espacio vivido en el parque principal y el recinto, se buscó tener una reflexión frente a la violencia política, enviando un mensaje de solidaridad y compromiso con la defensa de la vida y la paz.
Durante la actividad de homenaje a la vida del precandidato a la presidencia Miguel Uribe, también se hizo un llamado a garantizar la protección de quienes ejercen oposición política al presidente Gustavo Petro, resaltando la importancia de salvaguardar el ejercicio democrático en el país.